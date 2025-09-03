Aprende qué es el factoring, cómo funciona y sus tipos en solo 3 minutos

Descubre los tipos de factoring y cómo funciona para mejorar la gestión de tu negocio. Fuente: Difusión.

¿Cuentas con facturas por cobrar y necesitas liquidez rápida para mantener tu negocio en marcha? El factoring es la solución: una herramienta financiera que transforma tus facturas en efectivo inmediato, sin generar deudas ni depender de los plazos de pago de tus clientes. A continuación, te contamos qué es, cómo funciona y los tipos de factoring que existen.

¿Qué es el factoring?

El factoring es una solución financiera que te brinda liquidez inmediata al ceder tus facturas por cobrar a una entidad especializada. Así, en lugar de esperar 30, 60 o hasta 90 días para recibir el pago, puedes acceder a ese dinero de forma anticipada y utilizarlo hoy mismo.

¿Cómo funciona el factoring?

Emites una factura por cobrar a 30, 60 o la cantidad de días que establezcas con tu cliente. Solicitas el adelanto de esa factura a través de una plataforma de factoring. La entidad financiera evalúa la factura y el historial del pagador (tu cliente). Si todo está en orden, recibes el adelanto de la factura. Una vez que tu cliente paga la factura, recibes el saldo restante (menos la comisión del servicio).

Tipos de factoring

Si bien existen varios tipos de factoring, los más comunes son:

Factoring con recurso : En esta modalidad, si el cliente de la empresa (el deudor de la factura) no paga, la empresa que cedió la factura debe responder por la deuda y devolver el dinero a la entidad financiera. Es decir, el riesgo de impago lo asume la empresa que utiliza el factoring.

: En esta modalidad, si el cliente de la empresa (el deudor de la factura) no paga, la empresa que cedió la factura debe responder por la deuda y devolver el dinero a la entidad financiera. Es decir, el riesgo de impago lo asume la empresa que utiliza el factoring. Factoring sin recurso: Aquí, la entidad financiera asume totalmente el riesgo de impago. Si el cliente no paga la factura, la empresa que cedió la factura no tiene que responder. Por eso, esta modalidad suele tener un costo mayor, ya que la entidad financiera asume más riesgo.

Obtén liquidez inmediata en 48 horas

Si buscas adelantar tus facturas, Factoring Prestamype se ha posicionado como uno de los referentes del sector en Perú. La Fintech es participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) y está inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Desde su página web, puedes simular el adelanto de tus facturas y saber cuánto dinero podrías recibir en cuestión de horas. SIMULA AQUÍ.

