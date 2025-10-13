Si tengo S/1000 soles ahorrados en mi AFP, ¿Cuánto ganaría si los invierto en factoring?

El Gobierno peruano ya promulgó la ley que autoriza el octavo retiro de AFP, permitiendo a los afiliados solicitar hasta S/21 400 (4 UIT) en cuatro armadas. Si planeas sacarle mayor provecho a ese dinero, invertir en factoring con Prestamype es una excelente alternativa: rentable, de corto plazo y accesible desde solo S/100.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring permite a las empresas que venden a crédito adelantar el cobro de sus facturas, obteniendo liquidez inmediata sin esperar los 30, 60 o 90 días habituales de pago. Este adelanto proviene de inversionistas que compran total o parcialmente esas facturas a cambio de una rentabilidad.

¿Quién paga al inversionista? El responsable es el cliente de la empresa que solicitó el factoring, generalmente medianas o grandes compañías peruanas como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud o Honda.

Al invertir en factoring, impulsas el crecimiento de las MYPES al brindarles capital de trabajo y, al mismo tiempo, haces crecer tu dinero. Una excelente opción para rentabilizar los fondos de tu AFP desde solo S/100. Conoce cuánto podrías ganar AQUÍ.

Beneficios de invertir en factoring

A diferencia de otras alternativas de inversión, el factoring te permite comenzar con montos bajos —desde S/100— y cuenta con el respaldo de títulos valores inscritos en CAVALI. Con más de 8 años en el mercado, Prestamype ofrece seguridad y confianza, reuniendo a más de 8 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 600 millones y obtenido ganancias que superan los S/210 millones.

Estos son los principales beneficios de invertir en factoring:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir con tan solo $25 o S/ 100.

: Se puede comenzar a invertir con tan solo $25 o S/ 100. Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual. Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días.

: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días. Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

: Al podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio. Riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Trayectoria: Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Regístrate y haz crecer el dinero de tu AFP

Aprovecha este nuevo retiro y haz que el dinero de tu AFP crezca de manera rentable y a corto plazo. Regístrate en la plataforma de Prestamype y comienza a generar ingresos adicionales en solo tres pasos:

Registro: Regístrate AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online! Oportunidades: Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25. Retorno: Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

Convierte fácilmente S/100 de tu AFP en más ganancias para tus proyectos. Invierte en factoring y aprovecha este nuevo retiro. Regístrate ahora en la web de Prestamype AQUÍ.

[PUBLIRREPORTAJE]