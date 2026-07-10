Esta 'región' es la mejor en gastronomía dentro de América Latina, pero no está ni entre los 10 primeros puestos del ranking Taste Atlas 2026

El dominio del Mediterráneo en el ranking mundial limita la inclusión de regiones americanas. Foto: Composición LR.

El dominio del Mediterráneo en el ranking mundial limita la inclusión de regiones americanas. Foto: Composición LR.

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La gastronomía de América Latina continúa consolidándose como una de las más dinámicas del planeta. Sin embargo, el más reciente listado global de los 100 mejores destinos gastronómicos regionales del mundo, 100 Best Food Regions in the World, publicado por la plataforma TasteAtlas, encendió el debate: la región que se consagró como la número uno de Latinoamérica no logró colarse entre las 10 primeras del mundo.

Se trata de Lima, la provincia y capital del Perú, que con una puntuación de 4,2 se impuso sobre todos sus competidores de la región, pero tuvo que conformarse con quedar fuera del podio internacional, a pesar de que el Perú escaló hasta el puesto 3 del mundo en el ranking global de Cuisines (cocinas nacionales).

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El monopolio mediterráneo bloquea el Top 10

El Top 10 de las regiones culinarias fue un territorio dominado de principio a fin por Europa, con una fuerte presencia del Mediterráneo que impidió el paso a los sabores de América.

La corona mundial fue para Campania (Italia) con un puntaje de 4,47, impulsada por clásicos como la Pizza Napoletana y la Mozzarella di Bufala Campana, seguida muy de cerca por la región de Emilia-Romaña, también en Italia (4,45). Para encontrar la primera referencia fuera de las fronteras europeas es necesario descender hasta la casilla 11, donde se ubica la isla de Java (Indonesia).

Lima saca la cara por el continente

A pesar de quedar fuera de los 10 primeros lugares globales entre las regiones, la capital peruana reafirma su estatus de Capital Gastronómica de América en los registros de TasteAtlas. Las calificaciones otorgadas por comensales e investigadores culinarios reconocieron la riqueza y consistencia de los menús limeños.

Entre los baluartes que llevaron a Lima a la cima latinoamericana destacan:

Pollo a la brasa (4,4): El icónico pollo sazonado de consumo masivo, considerado un verdadero fenómeno de la identidad urbana.

El icónico pollo sazonado de consumo masivo, considerado un verdadero fenómeno de la identidad urbana. Butifarra (4,3): El tradicional sánguche elaborado en pan crujiente con jamón del país y abundante salsa criolla.

El tradicional sánguche elaborado en pan crujiente con jamón del país y abundante salsa criolla. Turrón de Doña Pepa (4,3): El dulce tradicional que marca octubre en el país andino.

La plataforma destaca que restaurantes emblemáticos de la metrópoli, como la taberna criolla Isolina, en el distrito de Barranco, o la cevichería La Mar, en Miraflores, han sido fundamentales para sostener el estándar de calidad que hoy le da este liderazgo regional.