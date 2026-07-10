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El mejor plato de guiso del mundo se elabora en América Latina, pero no es la principal comida de su país, según Taste Atlas 2026

El triunfo del Seco de cabrito resalta la riqueza de la cocina latinoamericana frente a platillos emblemáticos de otras culturas, como el curry tailandés y el japonés Karē.

Este plato, originario del norte de Perú, destaca por su larga cocción y auténticos ingredientes, como chicha de jora y cilantro fresco. Foto: Comedera.
Este plato, originario del norte de Perú, destaca por su larga cocción y auténticos ingredientes, como chicha de jora y cilantro fresco. Foto: Comedera.
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La cocina de olla y de larga cocción tiene un nuevo rey global, y su corona se queda en territorio latinoamericano. En la más reciente actualización de la prestigiosa enciclopedia gastronómica TasteAtlas, el primer lugar del exigente ranking de los '100 mejores estofados del mundo' (100 Best Stews in the World) fue otorgado a un plato sudamericano. Sin embargo, el veredicto esconde un detalle singular: el guiso ganador no es, ni de cerca, el emblema culinario de su propia nación.

Se trata del Seco de cabrito, una joya de la cocina tradicional peruana que logró alzarse con una puntuación de 4,5 sobre 5 estrellas. Ese espacio está casi monopolizado por el ceviche —declarado Patrimonio Cultural de la Nación en ese país—, el lomo saltado y la causa limeña. Incluso dentro de la categoría de platos calientes y caseros, este potaje suele competir en popularidad.

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El guiso norteño se impuso en las votaciones globales sobre colosos internacionales, como el célebre Phanaeng Curry de Tailandia o el clásico Karē (curry japonés).

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El triunfo del norte peruano en el mundo

La victoria del Seco de cabrito cobra dimensiones importantes porque esta lista de TasteAtlas suele estar dominada históricamente por los complejos curris asiáticos y los estofados europeos de caza.

Originario de las regiones norteñas de Piura, Lambayeque y La Libertad, su secreto radica en una paciente cocción, en la que trozos de carne de cabrito joven se maceran en chicha de jora —una bebida ancestral de maíz fermentado que data de la época incaica— y luego se estofan a fuego lento en una base densa de cilantro (culantro) picado, ajíes locales, ajo y comino.

El resultado es una carne sumamente tierna que se desprende del hueso, bañada en una salsa verde, espesa y perfumada, que tradicionalmente se sirve junto con frijoles guisados, arroz blanco y yuca.

La plataforma internacional destaca que, para probar las versiones más consistentes y auténticas de este manjar, los comensales suelen acudir a rincones tradicionales, como los restaurantes El Bolivariano y Sabores Peruanos, donde se respeta la receta de antaño.

Así quedó el 10 principal de los mejores guisos del mundo

  • Seco de cabrito (Perú).
  • Phanaeng Curry (Tailandia).
  • Hünkar beğendi (Turquía).
  • Murgh makhani (India).
  • Karē (Japón).
  • Shahi paneer (India).
  • Gulai (Indonesia).
  • Wat (Etiopía).
  • Khoresh (Irán).
  • Moqueca Baiana (Brasil).
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