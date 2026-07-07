Ricardo Quaresma confrontó a Rúben Dias tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026: "No creaste casi nada"

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La eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 no solo marcó el adiós definitivo de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo, sino que también dejó un tenso episodio entre dos referentes del fútbol luso. Ricardo Quaresma encaró públicamente al defensor Rúben Dias tras la derrota por 1-0 ante España.

Tras el encuentro, Quaresma mostró su decepción por el rendimiento de la selección lusa y cuestionó el estilo de juego del equipo. “Aparte de la ocasión de Bernardo y el cabezazo al final del partido, no creaste casi nada”, indicó el exfutbolista asegurando que su selección nunca mostró intensidad.

Ricardo Quaresma confrontó a Rúben Dias tras la eliminación de Portugal en el Mundial

Las declaraciones de Quaresma provocaron la respuesta de Rúben Dias, quien defendió la propuesta futbolística de Portugal. Sin embargo, Quaresma volvió a la carga y le respondió que una selección así debía apostar por un juego mucho más ofensivo y desequilibrante. “Este equipo debería haber rendido mucho más. Tienes jugadores de clase mundial y la calidad suficiente para vencer a España”, mencionó ofuscado.

El cruce entre ambas figuras reflejó el ambiente de frustración que dejó la eliminación portuguesa y el final del sueño mundialista de Cristiano Ronaldo, quien cierra una histórica trayectoria con Portugal sin haber podido conquistar la Copa del Mundo.

¿Cuándo inician los 4tos de final del Mundial 2026?

La etapa de 4tos de final arrancan el jueves 9 de julio y culminará el sábado 11 del mismo mes. El primer encuentro de esta fase será el duelo Francia vs Marruecos.