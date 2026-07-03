Con una concesión de 35 años a un consorcio asiático, el proyecto brasileño promete dinamizar la economía local y el turismo. | Foto: @LulaOficial/X

Con una concesión de 35 años a un consorcio asiático, el proyecto brasileño promete dinamizar la economía local y el turismo. | Foto: @LulaOficial/X

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Brasil impulsa la edificación de una de las infraestructuras más ambiciosas de su historia reciente: un viaducto que enlazará la ciudad de Salvador con la isla de Itaparica, en el estado de Bahía. La megaobra, proyectada como una solución estratégica de conectividad regional, destaca por ser la mayor estructura sobre el mar en América Latina y requiere una inversión multimillonaria superior a US$2.200 millones.

El megaproyecto fue presentado oficialmente por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien resaltó el beneficio social de la iniciativa. El mandatario advirtió la necesidad de proteger a las poblaciones locales y enfatizó la preservación de su entorno: "Lo importante es que los habitantes de esta isla no pierdan algo muy importante que tienen y que es su tranquilidad".

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La obra beneficiará de manera directa a cerca de 10 millones de personas distribuidas en aproximadamente 250 municipios de Bahía, en Brasil. Foto: @LulaOficial/X

¿Cómo será el puente marítimo más largo de América Latina en Brasil?

El proyecto representa una megaestructura vial diseñada para conectar la zona metropolitana de Salvador con la isla de Itaparica a través de la Bahía de Todos los Santos. Esta colosal obra integra un plan de desarrollo regional enfocado en recortar trayectos y optimizar la accesibilidad hacia el litoral sur de Bahía. De ese modo, se potencia el eje turístico y productivo de un sector estratégico en el nordeste del país.

La estructura registrará una longitud cercana a 12,4 kilómetros sobre el espejo de agua, un récord continental para este tipo de construcciones. El diseño contempla carriles para el flujo vehicular y secciones elevadas con una altura de hasta 80 metros, lo cual garantizará el tránsito sin interrupciones de buques de gran calado. Así, la ingeniería asegura tanto la conectividad terrestre como la actividad portuaria local.

Con una extensión de 12,4 kilómetros sobre el mar, la estructura brasileña se convertirá en la más larga de América Latina. Foto: @mtransportes/X

Un grupo empresarial asiático, compuesto por firmas como China Communications Construction Company (CCCC) y China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), lidera la ejecución y mantendrá la concesión durante 35 años. El financiamiento global del viaducto requiere "una inversión total que asciende a unos 11.600 millones de reales, equivalentes a más de US$2.200 millones", mediante un modelo mixto que suma aportes del Estado brasileño y capitales privados.

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¿Cómo transformará la región la construcción de este puente en Bahía?

El nuevo viaducto beneficiará de forma directa a cerca de 10 millones de personas en 250 municipios brasileños, al agilizar la conexión entre Salvador y el litoral sur. Las autoridades prevén un ahorro de hasta dos horas en los trayectos habituales. Este avance transformará la movilidad cotidiana, optimizará la logística regional y potenciará el flujo de visitantes en la zona.

En el ámbito financiero, la megaobra consolidará la integración productiva estatal y dinamizará la economía en destinos turísticos clave como Morro de São Paulo. Se calcula que el flujo vehicular alcanzará 28.000 automóviles al día durante su funcionamiento regular. De este modo, la infraestructura se posiciona como un eje de transporte fundamental para el desarrollo local.

El cronograma oficial estipula que la obra estará finalizada en junio del 2031, tras un extenso periodo de edificación ejecutado mediante un modelo de concesión a largo plazo. Dicho esquema otorga la gestión privada de la estructura por 35 años. Por su parte, el Estado brasileño asumirá el control de la supervisión y el cofinanciamiento de todo el proyecto.