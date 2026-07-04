Marruecos se posiciona como favorito para el Mundial 2026, destacando su éxito en Qatar 2022, donde fue el primer equipo africano en alcanzar semifinales y derrotar a Canadá 3-0. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Marruecos se posiciona como favorito para el Mundial 2026, destacando su éxito en Qatar 2022, donde fue el primer equipo africano en alcanzar semifinales y derrotar a Canadá 3-0. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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Marruecos se consolida como uno de los países favoritos en el Mundial 2026. Su notable evolución deportiva es respaldada por su histórica participación en Qatar 2022, donde figuró como el primer combinado africano que alcanzó las semifinales de la Copa del Mundo. En la competencia actual, la escuadra magrebí selló triunfos cruciales y ahora definió su pase a cuartos de final tras vencer 3-0 a Canadá.

Fuera de las canchas, la nación exhibe una riqueza de tradiciones, espiritualidad y paisajes diversos que cautivan al turismo internacional. En medio de desiertos, urbes imperiales y cumbres nevadas, el territorio preserva un entorno social regido por códigos de cortesía muy firmes. Bajo esa atmósfera, el éxito balompédico se entrelaza con una idiosincrasia que, de acuerdo con analistas de la propia FIFA, transformó a su plantel en "un símbolo de unidad y orgullo para el fútbol africano contemporáneo".

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El té y la mano izquierda: ¿qué secretos esconde la cultura de Marruecos?

La cotidianidad marroquí destaca por normas sociales arraigadas que asombran a los viajeros. Un ejemplo claro es el uso prioritario de la mano derecha en la interacción diaria, ya que la extremidad opuesta se vincula exclusivamente a la higiene personal. Por esa razón, acciones como comer, saludar o realizar obsequios con la izquierda se perciben de forma descortés. Según la Oficina Nacional Marroquí de Turismo, estas pautas tradicionales integran la etiqueta social básica de la nación.

Por otra parte, el célebre té de menta funciona como el emblema máximo de la hospitalidad y la convivencia norteafricana. La infusión convive con una geografía llena de contrastes donde resalta Oukaïmeden, ubicada en el Alto Atlas y coronada como la estación de esquí más elevada del continente africano.

En el ámbito deportivo, el territorio también hizo historia gracias a su selección nacional de fútbol, la cual consolidó su estatus global en 2022 tras erigirse como el primer equipo de su región en acceder a las semifinales de una Copa Mundial, un hito certificado por la FIFA.

En el lenguaje afectivo, el país presenta una de sus mayores curiosidades: el hígado es considerado el símbolo del amor en Marruecos. Dentro del dialecto local (dariya) y las lenguas amazigh, ese órgano reemplaza al corazón como la principal metáfora del romance y el apego. La fascinante concepción idiomática convive con una identidad moderna que proyecta la influencia internacional de este destino en el mundo actual.

¿Por qué la historia de Marruecos es tan fascinante? Conoce más curiosidades

El territorio marroquí alberga un mosaico social diverso donde destaca el pueblo amazigh, un grupo indígena ancestral del norte de África que define la lengua, la música y las costumbres rurales. Esta riqueza identitaria se manifiesta en la coexistencia de comunidades árabes y bereberes, un vínculo sumamente perceptible en las cadenas montañosas del Atlas y en las zonas áridas del sur, regiones donde aún perduran estilos de vida comunitarios.

En el sector académico, la ciudad de Fez resalta como un núcleo intelectual gracias a la Universidad de Al Quaraouiyine, establecida en el año 859 d. C. Esta entidad posee el reconocimiento de la UNESCO y el Libro Guinness de los Récords como la institución de educación superior en funcionamiento continuo más antigua del mundo, un legado que la consolida como un eje espiritual e intelectual del entorno islámico.

La trayectoria urbana de la nación se organiza mediante sus capitales imperiales, entre las que sobresalen Marrakech, Meknes y Rabat como testimonios del poder dinástico de diversas épocas. Cada una de estas urbes protege medinas, palacios y murallas de enorme valor patrimonial, elementos arquitectónicos que transforman el espacio cotidiano en un reflejo vivo del pasado.

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Reglas de oro: ¿qué errores debes evitar al viajar a Marruecos?

Para disfrutar de una estancia perfecta en Marruecos, resulta fundamental conocer sus costumbres más arraigadas y respetar la legislación local.