HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Este rascacielos en América Latina fue el primero en el mundo a prueba de terremotos y revolucionó la arquitectura moderna

Diseñada por Augusto H. Álvarez y ubicada en un área de alta actividad sísmica en México, su ingenioso sistema de cimentación le permite resistir grandes terremotos.

La Torre Latinoamericana tiene 44 pisos, tres sótanos y una estructura de acero de más de 3.000 toneladas. Foto: Visitmexico.
La Torre Latinoamericana tiene 44 pisos, tres sótanos y una estructura de acero de más de 3.000 toneladas. Foto: Visitmexico.
Escuchar
Resumen
Compartir

La Torre Latinoamericana, ubicada en el Centro Histórico de Ciudad de México, es considerada el primer rascacielos antisísmico del mundo construido en una zona de alta actividad sísmica. Inaugurada el 30 de abril de 1956, esta obra de 181,3 metros de altura marcó un hito en la arquitectura moderna de América Latina por su sistema de cimentación, capaz de soportar grandes terremotos.

Diseñada por el arquitecto mexicano Augusto H. Álvarez, la torre fue levantada en la intersección de las avenidas Francisco I. Madero y Eje Central Lázaro Cárdenas. En su momento, no solo fue el edificio más alto del país, sino también de toda América Latina.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ REVELA LA PRIMERA LETRA DE TU NOMBRE? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El secreto de esta construcción está bajo tierra. Antes de iniciar su edificación, se realizó un exhaustivo estudio del suelo, ya que Ciudad de México se ubica sobre el antiguo lago de Texcoco, una zona blanda y con alto riesgo de hundimientos.

Para garantizar su estabilidad, se instalaron cientos de pilotes de concreto que atraviesan las capas inestables del subsuelo hasta llegar a tierra firme. Además, sus tres sótanos huecos funcionan como una especie de “flotación”, lo que permite que la estructura se mueva al ritmo del suelo durante un sismo sin colapsar.

PUEDES VER: EN VIVO | Terremoto en Venezuela hoy: cifra de muertos llega a 929 mientras 17 países despliegan ayuda internacional y continúan las labores de rescate

lr.pe

Resistió los terremotos más fuertes de México

La torre fue puesta a prueba por primera vez el 28 de julio de 1957, cuando un terremoto de magnitud 7,7 sacudió la capital mexicana. El edificio resistió sin daños importantes y recibió un reconocimiento del American Institute of Steel Construction.

Su mayor prueba llegó el 19 de septiembre de 1985, durante el devastador terremoto de magnitud 8,1 que causó graves daños en Ciudad de México. La Torre Latinoamericana permaneció en pie. También soportó el sismo de 2017, de magnitud 7,1.

Una joya de la arquitectura moderna

La Torre Latinoamericana tiene 44 pisos, tres sótanos, una estructura de acero de más de 3.000 toneladas y una superficie aproximada de 27.700 metros cuadrados. En 1956, también destacó por contar con algunos de los ascensores más rápidos del mundo y por su fachada de vidrio y aluminio.

Durante décadas, su mirador fue el más alto de Ciudad de México. Aunque perdió ese título en 2004 frente a la Torre Mayor, continúa siendo una de las atracciones turísticas más visitadas de la capital mexicana.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
El colosal estadio de Marruecos para 115.000 personas que busca hacer historia en el Mundial 2030: una arquitectura futurista

El colosal estadio de Marruecos para 115.000 personas que busca hacer historia en el Mundial 2030: una arquitectura futurista

LEER MÁS
La casa construida en los años 50 que se adelantó décadas a la arquitectura sostenible y hoy sigue siendo un referente mundial de eficiencia bioclimática

La casa construida en los años 50 que se adelantó décadas a la arquitectura sostenible y hoy sigue siendo un referente mundial de eficiencia bioclimática

LEER MÁS
Taiwán se luce con un ícono arquitectónico en forma de ADN que ayudaría a enfriar la Tierra: une lujo, naturaleza y tecnología

Taiwán se luce con un ícono arquitectónico en forma de ADN que ayudaría a enfriar la Tierra: une lujo, naturaleza y tecnología

LEER MÁS
¿Por qué estos países de América Latina no festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio? Así son sus fechas

¿Por qué estos países de América Latina no festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio? Así son sus fechas

LEER MÁS
¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

LEER MÁS
Noruega iniciará la construcción del primer túnel del mundo para barcos y cruceros: atravesará una montaña y estaría listo en 2032

Noruega iniciará la construcción del primer túnel del mundo para barcos y cruceros: atravesará una montaña y estaría listo en 2032

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EN VIVO | Terremoto en Venezuela hoy: cifra de muertos llega a 920 mientras 17 países despliegan ayuda internacional y continúan las labores de rescate

EN VIVO | Terremoto en Venezuela hoy: cifra de muertos llega a 920 mientras 17 países despliegan ayuda internacional y continúan las labores de rescate

LEER MÁS
Perdió la vida para salvar a nuestra hija de un año: futbolista Héctor Bello confirma la muerte de su esposa tras el terremoto en Venezuela

Perdió la vida para salvar a nuestra hija de un año: futbolista Héctor Bello confirma la muerte de su esposa tras el terremoto en Venezuela

LEER MÁS
Tsunami, el rescatista de cuatro patas que devuelve esperanza y salva vidas tras los devastadores terremotos en Venezuela

Tsunami, el rescatista de cuatro patas que devuelve esperanza y salva vidas tras los devastadores terremotos en Venezuela

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025