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Abelardo de la Espriella no se opone a la deportación de colombianos con asilo en EE. UU., según senador Bernie Moreno

Durante el encuentro, De la Espriella y Moreno abordaron temas como la relación bilateral y la migración irregular, y destacaron la participación ciudadana en los recientes comicios.

Moreno elogió la participación ciudadana en las elecciones y subrayó el importante papel de Colombia en el renacimiento energético. Foto: X/@berniemoreno
Moreno elogió la participación ciudadana en las elecciones y subrayó el importante papel de Colombia en el renacimiento energético. Foto: X/@berniemoreno
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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sostuvo una reunión en Barranquilla con el senador republicano de Estados Unidos Bernie Moreno, luego de imponerse en la segunda vuelta presidencial frente a Iván Cepeda, tras obtener 12.959.542 votos, equivalentes al 49,66%, según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El encuentro se realizó en la vivienda del nuevo mandatario y duró cerca de una hora. De acuerdo con fuentes cercanas a la campaña, ambos conversaron sobre la relación bilateral, la migración irregular y una eventual visita a Washington.

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Moreno, quien estuvo en Colombia como observador internacional durante la jornada electoral, felicitó personalmente al abogado por su triunfo y destacó la alta participación ciudadana registrada en los comicios. “Colombia verá un renacimiento energético como nunca antes lo han experimentado”, dijo tras la reunión.

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Deportación de colombianos en Estados Unidos

En un mensaje publicado en X, el legislador calificó la victoria como “épica” y aseguró que habló con el presidente electo sobre la situación de los colombianos que solicitan asilo en Estados Unidos.

Según el senador estadounidense, De la Espriella habría coincidido en que estos ciudadanos deberían regresar al país, con garantías de seguridad y protección. Moreno también defendió una política migratoria restrictiva y afirmó que llegar a Washington “es un privilegio, no un derecho”.

También afirmó que sirvió como enlace para una comunicación entre De la Espriella y el presidente estadounidense Donald Trump, quien habría invitado al mandatario electo al Despacho Oval de la Casa Blanca.

Algunos ministros empiezan a confirmarse

El presidente electo anunció la designación de Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior de su próximo gobierno. El nombramiento fue comunicado a través de una publicación en X, en la que destacó la trayectoria política y profesional del exsenador.

De la Espriella presentó a Lara Restrepo como abogado, docente universitario, emprendedor, exsenador de la República, expresidente de la Cámara de Representantes y exzar anticorrupción. También resaltó su trabajo en el servicio público y su postura frente a la corrupción.

En su mensaje, el presidente electo afirmó que Lara Restrepo representa una etapa orientada a la transparencia institucional y a las reformas sociales. “Nunca más transacciones. Nunca más pactos ocultos. Nunca más corrupción”, escribió.

El próximo ministro del Interior respondió también en X y agradeció la confianza del mandatario electo. Lara Restrepo dijo sentirse “conmovido y profundamente honrado” por la designación y aseguró que asumirá el cargo con compromiso frente al mandato popular.

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