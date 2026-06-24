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El candidato oficialista Iván Cepeda acepta el triunfo de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia

El excandidato oficialista cuestionó la denuncia de voto fusil y rechazó acusaciones sin pruebas sobre presiones armadas, lo que despeja la incertidumbre política tras el balotaje.

Cepeda agradeció a los observadores electorales y expresó su compromiso con una oposición democrática y constructiva. Foto: AFP.
Cepeda agradeció a los observadores electorales y expresó su compromiso con una oposición democrática y constructiva. Foto: AFP.
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El senador izquierdista Iván Cepeda reconoció su derrota en la segunda vuelta presidencial de Colombia y aceptó la victoria del abogado derechista Abelardo de la Espriella, quien asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto. La decisión fue anunciada tres días después de las elecciones, luego de que el escrutinio revelara apenas un punto porcentual de diferencia, equivalente a cerca de 251.000 votos.

“El proceso de escrutinio adelantado por las autoridades electorales se encuentra prácticamente concluido. Debo agradecer a los miles de testigos, abogados y personas que, en el caso del Pacto Histórico y la Alianza, han participado en posición de observadores y participantes en el dispositivo de seguridad electoral”, aseveró.

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Además, añadió que decidió “aceptar el resultado que surge de dicho proceso” durante un pronunciamiento público. El oficialista, favorito del presidente Gustavo Petro, sostuvo que tomó la decisión como un acto de responsabilidad democrática.

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Defensa de medidas ya establecidas en Colombia

Cepeda destacó que su candidatura consiguió el mayor respaldo electoral alcanzado por los sectores progresistas colombianos. También adelantó que ejercerá una oposición “democrática, vigilante y constructiva” frente al próximo Gobierno.

El dirigente del Pacto Histórico advirtió que su sector defenderá el salario mínimo, la reforma agraria, las pensiones para adultos mayores y otros programas promovidos durante la gestión de Petro. Asimismo, rechazó cualquier intento de restringir las libertades públicas o estigmatizar a los movimientos sociales.

“Lo construido colectivamente a través del esfuerzo, la organización y la conciencia no podrá ser eliminado por decretos ni desmontado por intereses privilegiados. Así lo afirmamos y pedimos que se nos escuche con atención”, señaló.

Denuncia de Iván Cepeda

Durante su intervención, también cuestionó la denuncia del denominado voto fusil, expresión empleada por De la Espriella para señalar una supuesta presión de grupos armados sobre electores de zonas apartadas. El excandidato calificó esa acusación como peligrosa y sostuvo que no existen pruebas concluyentes que involucren a sus votantes.

La aceptación del resultado despeja la incertidumbre política generada después del balotaje, cuando el oficialismo optó por esperar el avance del escrutinio antes de reconocer a un ganador. De la Espriella recibirá el poder de Petro para gobernar Colombia durante el periodo 2026-2030.

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