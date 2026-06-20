Colombia construye impresionante puente de más de 500 metros que será clave del primer tren eléctrico regional del país

Colombia avanza en el Regiotram de Occidente, el primer tren regional 100 % eléctrico, con un puente de 528 metros que conectará Bogotá y municipios en la Sabana de Occidente. | Foto: Gobernación de Cundinamarca

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Colombia continúa avanzando en uno de los proyectos ferroviarios más importantes de su historia. Como parte de las obras del Regiotram de Occidente, el primer tren regional 100 % eléctrico del país, ya registra importantes progresos en la construcción de un puente de 528 metros que conectará Bogotá con municipios de la Sabana de Occidente y albergará una estación elevada para miles de pasajeros.

La megaestructura forma parte de un corredor ferroviario de cerca de 40 kilómetros que unirá la capital colombiana con Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza. Según las autoridades de Cundinamarca, el proyecto supera el 40% de ejecución y busca reducir un trayecto que hoy puede tomar hasta tres horas a menos de una hora cuando entre en funcionamiento.

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Este proyecto incluirá 17 estaciones y facilitará la movilidad al interconectar con el Metro de Bogotá.

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El puente de 528 metros será una de las estructuras más importantes del Regiotram

Uno de los hitos más destacados de la obra es el Puente Mosquera, una estructura de 528 metros de longitud, incluidos sus accesos, que se convertirá en la única estación elevada del tramo suburbano del Regiotram de Occidente. El viaducto está compuesto por 14 tramos y contará con ascensores y escaleras para facilitar el acceso de los usuarios al sistema ferroviario.

La infraestructura presenta un avance del 54%. Hasta el momento, ya fueron construidos los 112 pilotes previstos para la obra, además de 21 de los 25 dados de cimentación, 23 de las 28 pilas estructurales y nueve de las 18 vigas cabezal. Las primeras vigas postensadas ya fueron instaladas y la meta es concluir el puente durante el primer trimestre de 2027.

El Puente Mosquera, parte crucial del corredor ferroviario, ya presenta un 54 % de avance, con 112 pilotes y 21 dados de cimentación construidos, y se espera sea finalizado en 2027.

Así avanza el primer tren eléctrico regional de Colombia

El Regiotram de Occidente contempla la construcción de 17 estaciones, nueve en Bogotá y ocho en Cundinamarca, las cuales estarán integradas con el Metro de Bogotá y TransMilenio para facilitar la movilidad de los pasajeros. La primera fase del proyecto, entre Facatativá y Fontibón, está prevista para entrar en operación durante el segundo semestre de 2027, mientras que la conexión hasta el centro de Bogotá se proyecta para 2029.

Además del Puente Mosquera, el corredor ferroviario incluirá otras cuatro estructuras entre Facatativá y Bogotá. Paralelamente, también avanzan el Patio Taller El Corzo, que supera el 45% de ejecución; el Puente Checua, con un 64% de avance; y la implementación de tecnología de Perforación Horizontal Dirigida, utilizada para instalar infraestructura subterránea sin afectar la superficie ni interrumpir la operación de redes existentes. Una vez concluido, el Regiotram de Occidente ofrecerá un sistema de transporte eléctrico de bajas emisiones que busca transformar la movilidad regional y beneficiar a miles de usuarios cada día.