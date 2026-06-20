¿Dónde votar en las elecciones en Colombia? Consulta tu puesto de votación para la segunda vuelta presidencial

La Registraduría Nacional recomienda verificar el puesto de votación antes de las elecciones, incluso si se participó en la primera vuelta | AFP

La Registraduría Nacional recomienda verificar el puesto de votación antes de las elecciones, incluso si se participó en la primera vuelta | AFP

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Más de 41 millones de ciudadanos definirán este 21 de junio quién ocupará la Casa de Nariño en las elecciones presidenciales de Colombia 2026. Antes de acudir a las urnas, la Registraduría Nacional recomienda verificar el puesto de votación, incluso si ya participó en la primera vuelta, para confirmar la ubicación exacta de la mesa asignada.

La entidad recordó que la jornada se desarrollará entre las 8.00 a. m. y las 4.00 p. m. en todo el país. Aunque el censo electoral permanece sin modificaciones y se mantienen las mismas reglas de la primera ronda, las autoridades aconsejan revisar la información oficial para evitar inconvenientes de última hora.

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¿Cómo consultar con cédula su lugar de votación?

La consulta del puesto de votación puede realizarse de forma virtual a través de los canales autorizados de la Registraduría. El procedimiento requiere el número de la cédula de ciudadanía.

El elector debe ingresar al portal oficial de la entidad, seleccionar la opción 'Consulta tu lugar de votación', escribir su documento, completar la verificación de seguridad y hacer clic en Consultar. El sistema mostrará la dirección exacta, la zona electoral, el número de mesa y otros datos necesarios para ejercer el voto.

La herramienta también permite visualizar la ubicación mediante mapas digitales, lo que facilita la planificación del desplazamiento hacia el recinto electoral. Las autoridades recomiendan realizar esta verificación antes del día de las elecciones para evitar filas o confusiones.

¿Dónde votar en el exterior para las elecciones de Colombia 2026?

Los colombianos en el exterior podrán participar en la segunda vuelta Colombia 2026 en consulados y puntos autorizados por las autoridades electorales. Según la información divulgada por la Cancillería, el proceso de votación fuera del país se desarrolla entre el 15 y el 21 de junio.

La consulta del lugar asignado también se realiza mediante la plataforma oficial de la Registraduría. Al ingresar el número de identificación, el sistema informa el consulado correspondiente, la dirección y la mesa habilitada para sufragar.

El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que la tarjeta electoral no tendrá modificaciones. En ella aparecerán las fórmulas presidenciales encabezadas por Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, además de la opción de voto en blanco.