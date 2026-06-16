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Maestros en México instan a Claudia Sheinbaum a presidir las negociaciones, pese a su negativa

El dirigente Isael González demandó una mejor propuesta, mientras el Gobierno mexicano mantiene el diálogo limitado a instancias técnicas y descarta nuevas reuniones.

El pliego de demandas del magisterio incluye un aumento salarial del 100% y la derogación de reformas al sistema de pensiones. Foto: AFP.
El pliego de demandas del magisterio incluye un aumento salarial del 100% y la derogación de reformas al sistema de pensiones. Foto: AFP.
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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intensificó su presión sobre el Gobierno mexicano al exigir que la presidenta Claudia Sheinbaum encabece personalmente la mesa de negociación para resolver la huelga magisterial que ya supera el mes de movilizaciones e incluso continúa pese a que el país es sede del Mundial 2026.

“Que la presidenta encabece la mesa de negociaciones, que lo más pronto llame a la comisión negociadora de la CNTE para que pueda presentarnos una mejor propuesta”, señaló en conferencia de prensa el dirigente Isael González.

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La exigencia del grupo protestante se da pese a que el Ejecutivo respondió que no contempla nuevas reuniones y mantiene el canal de diálogo limitado a instancias técnicas y ministeriales.

El conflicto se agudiza mientras el ala disidente del magisterio mantiene protestas especialmente en la capital y advierte que ampliará sus medidas a más de 20 estados. Cabe indicar que la CNTE inició el 1 de junio la huelga nacional con bloqueos y protestas en carreteras, casetas de peaje y zonas céntricas de varias ciudades.

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Respuesta del Ejecutivo: diálogo limitado y sin nuevas reuniones

Previo a la exigencia, Sheinbaum descartó retomar el diálogo directo con el magisterio disidente y dio por cerrada, en la práctica, la etapa de negociaciones políticas. “No está prevista alguna nueva reunión con Gobernación”, reiteró la mandataria, al subrayar que el canal de conversación se mantiene a nivel de equipos técnicos y reuniones tripartitas en los estados.

En esa línea, la administración delegó la atención del conflicto a la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, y a la Secretaría de Educación Pública, dirigida por Mario Delgado. El Ejecutivo sostiene que la CNTE no respetó acuerdos previos, razón por la cual decidió no reabrir una mesa de negociación de alto nivel.

Demandas: salario y reforma de pensiones

El pliego de reclamos del magisterio incluye un aumento salarial del 100% y la derogación de la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE aprobada en 2007, la cual —según los docentes— redujo sus derechos jubilatorios.

Los maestros también afirman que las propuestas del gobierno no atienden sus demandas centrales y acusan incumplimientos de compromisos asumidos en campaña por la actual administración.

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