Esta potencia mundial finalizó la megaconstrucción del aeropuerto más grande de Asia: aspira a liderar el tráfico aéreo en 2050

Más que un simple punto de tránsito, Noida se plantea como un centro económico y logístico en el sur de Asia, contribuyendo al desarrollo industrial regional. Foto: Composición LR

Más que un simple punto de tránsito, Noida se plantea como un centro económico y logístico en el sur de Asia, contribuyendo al desarrollo industrial regional. Foto: Composición LR

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El Aeropuerto Internacional de Noida, también conocido como Jewar, en la región de Uttar Pradesh, ha finalizado su fase principal de construcción y ya se perfila como uno de los proyectos aeroportuarios más ambiciosos de Asia, con la meta de convertirse en un hub global de tráfico aéreo para 2050.

El complejo, ubicado en el área de Jewar y diseñado para servir a la región metropolitana de Noida y la capital india, fue inaugurado en su primera fase el 28 de marzo de 2026.

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Según datos oficiales, el plan se desarrolla como una infraestructura de gran escala en varias etapas, con una capacidad inicial de 12 millones de pasajeros al año y una expansión proyectada de hasta 70 millones en su versión final.

La India quiere dominar el espacio aéreo

La obra es considerada clave dentro de la estrategia de descongestión del aeropuerto internacional de Delhi y busca consolidar una nueva plataforma de conectividad para el norte de India. El plan maestro contempla su evolución progresiva hasta convertirse en uno de los aeropuertos más grandes del mundo, con múltiples pistas, terminales ampliadas y sistemas logísticos de alta capacidad.

El desarrollo del aeropuerto se enmarca en un modelo de asociación público-privada liderado por Yamuna International Airport Private Limited, subsidiaria de Zurich Airport International, y ejecutado con participación de grandes consorcios de infraestructura.

De acuerdo con información del proyecto, el diseño contempla una expansión por fases hasta mediados de siglo, con infraestructura capaz de absorber el crecimiento sostenido del tráfico aéreo internacional, en línea con las proyecciones globales de incremento de la demanda aérea.

Más que un lugar de tránsito

El aeropuerto fue concebido no solo como un punto de transporte, sino como un centro económico y logístico de escala regional, con áreas destinadas a carga, mantenimiento aeronáutico y desarrollo industrial asociado, lo que refuerza su aspiración de convertirse en un eje estratégico del sur de Asia.

Con su entrada en operación progresiva desde 2026, el Aeropuerto Internacional de Noida se posiciona como uno de los proyectos de infraestructura más relevantes de la India y un competidor directo por el liderazgo del tráfico aéreo en Asia en las próximas décadas.