Portugal invierte casi 15 millones de euros para trasladar millones de toneladas de arena y salvar sus playas más emblemáticas

Portugal inicia una operación de 15 millones de euros para combatir la erosión costera en el Algarve. | Foto: Dall-E

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El Gobierno de Portugal inició una ambiciosa operación para combatir la erosión costera en el Algarve, una de las regiones turísticas más importantes del país. Con una inversión cercana a los 15 millones de euros, las autoridades buscan recuperar varios kilómetros de litoral mediante el traslado de millones de toneladas de arena desde zonas submarinas hacia las playas más afectadas.

La iniciativa responde al avance constante del mar y a la pérdida progresiva de arena provocada por fenómenos naturales agravados por el cambio climático. El proyecto pretende proteger la actividad turística, preservar los ecosistemas costeros y ganar tiempo frente a un problema que amenaza algunos de los destinos más visitados del país luso.

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Portugal traslada millones de toneladas de arena para frenar la erosión costera

La operación se desarrolla entre las localidades de Quarteira y Garrão, en el municipio de Loulé, dentro de la región del Algarve. El plan contempla el traslado de aproximadamente 1,4 millones de metros cúbicos de arena, equivalentes a cerca de 2,2 millones de toneladas, mediante un proceso de dragado submarino y posterior depósito en la costa.

Gracias a esta intervención, las autoridades esperan rehabilitar unos 6,7 kilómetros de litoral y ampliar el ancho de las playas en un promedio de 37 metros. La estrategia, conocida como alimentación artificial de playas o beach nourishment, se ha convertido en una de las principales herramientas que distintos países usan para hacer frente a la pérdida de arena en zonas costeras.

Una inversión millonaria para proteger el turismo y el patrimonio natural

El proyecto cuenta con un presupuesto cercano a los 14,9 millones de euros y se ejecuta bajo estrictos controles ambientales. Antes de iniciar los trabajos, las autoridades realizaron evaluaciones de impacto para minimizar posibles afectaciones al ecosistema marino y proteger el patrimonio arqueológico subacuático presente en las áreas de extracción.

Aunque no es la mayor intervención costera realizada en Portugal, sí representa una de las más relevantes de los últimos años. Las autoridades consideran que la recuperación de las playas es fundamental para preservar uno de los principales motores económicos del país, ya que el Algarve recibe millones de turistas cada año y depende en gran medida de la calidad de su litoral para mantener su atractivo internacional.