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Sporting Cristal perdonó a Bragantino y firmó un amargo empate sin goles en el Estadio Nacional

La llave por los "Play-offs" ida de la Copa Sudamericana 2026 se definirá la próxima semana en Brasil.

Irven Ávila tuvo sus chances para anotar.
Irven Ávila tuvo sus chances para anotar. | Sporting Cristal
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Sporting Cristal y Red Bull Bragantino empataron 0-0 por el partido de ida de los “Play-offs” de la Copa Sudamericana. El conjunto del Rímac fue superior en el trámite, pero pagó cara su falta de eficacia frente al arco y no pudo sacar ventaja por lo que tendrá que definir su pase a octavos la próxima semana en Brasil.

El pitazo inicial en el coloso de José Díaz marcó el regreso del fútbol internacional al Estadio Nacional. Desde los primeros compases, el cuadro del Rímac asumió el protagonismo con una presión alta y transiciones rápidas comandadas por Yoshimar Yotún e Ian Wisdom.

La primera emoción fuerte de la noche llegó en los pies de Martín Távara al sacar un violento remate de media distancia que tenía destino de red. Sin embargo, el guardameta brasileño Cleiton voló de manera espectacular para ahogar el grito de gol de la hinchada celeste.

Cristal controló la posesión del balón y pese al dominio territorial y táctico, la puntería fue el gran enemigo de los locales. En el cierre de la primera mitad, Hernán Barcos tuvo la opción más clara tras quedar en una posición inmejorable frente a la portería. El '1' brasileño respondió bien abajo y en el rebote Yotún no pudo romper el cero.

El complemento mostró una cara distinta en el inicio. Bragantino adelantó líneas y apeló a la velocidad de Henry Mosquera e Isidro Pitta. El conjunto brasileño gozó de sus mejores pasajes y generó serios dolores de cabeza a la zaga liderada por Miguel Araujo y Rafael Lutiger. Un par de remates cruzados exigieron a Enrique, quien respondió con solvencia para mantener el cero.

Los minutos finales se convirtieron en un monólogo celeste. El técnico movió el banco para refrescar el ataque con el ingreso de Michael Hoyos y Luis Iberico, pero Bragantino se replegó con orden y armó un cerrojo inquebrantable cerca de su área.

La ansiedad le pasó factura a Cristal, que careció de ideas claras para romper el bloque defensivo por lo que terminó resignando un empate con sabor a poco y que se definirá el próximo miércoles en el Estadio Nabi Abi Chedid.

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