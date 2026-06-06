El papa recorrió el centro de Madrid en el papamóvil, saludando y bendiciendo a la multitud. Foto: AFP.

El papa recorrió el centro de Madrid en el papamóvil, saludando y bendiciendo a la multitud. Foto: AFP.

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El papa León XIV llegó a España para iniciar una visita de siete días que combina actos religiosos, sociales y diplomáticos. En su primer discurso oficial en el Palacio Real de Madrid, ante los Reyes, autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático, el pontífice instó a "abandonar las narrativas divisivas y polarizantes" que, según él, dificultan la convivencia y el diálogo en la sociedad española.

Durante el encuentro, destacó la importancia de "apreciar la complejidad y vivirla como una bendición" y alertó contra los enfoques identitarios que generan enemigos y fantasmas en la percepción colectiva.

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También agradeció el "compromiso activo con la paz" y la "fidelidad al derecho internacional" de España, cuyo presidente del Gobierno chocó con el estadounidense Donald Trump por la guerra en Irán y con Benjamin Netanyahu por Gaza.

El recorrido del pontífice comenzó con una cálida recepción en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por los reyes Felipe VI y Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros líderes políticos. Tras la bienvenida, el papa recorrió el centro de Madrid en el papamóvil, saludó y bendijo a la multitud que, según la Delegación de Gobierno, superó las 130.000 personas.

El papa llegó por primera vez a España

León XIV, de nacionalidad estadounidense y peruana, también agradeció a España por su compromiso con el multilateralismo y la paz. Subrayó la importancia del mensaje de paz que, en estos tiempos, por desgracia, resuena para algunos como ingenuo y para otros como provocador, y encuentra acogida en quienes no se encierran en ideologías prefabricadas, sino que se abren a la verdad.

Además, antes de su llegada, el pontífice abordó un tema sensible: los abusos sexuales en la Iglesia. Afirmó que "siguen siendo una llaga abierta" y reiteró su compromiso de trabajar personalmente, junto a toda la Iglesia, para la reparación del daño. Al respecto, el rey Felipe VI reconoció la "claridad y firmeza" del papa frente a estos abusos y valoró la labor social de la Iglesia en la historia de España.

La visita marcará varios hitos: León XIV será el primer pontífice en dar un discurso ante el Congreso de los Diputados, oficiará misas en Madrid y Barcelona, inaugurará la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia y visitará barrios vulnerables y centros de migrantes en Canarias. Se espera que alrededor de 1,5 millones de personas participen en la misa del domingo en la plaza de Cibeles.

Una agenda ocupada

El papa enfatizó la necesidad de superar "simplificaciones estériles" y fomentar la convivencia frente a la polarización social, e invitó a mirar la historia y la realidad con una visión más rica y matizada.

La agenda también incluye encuentros con migrantes, actos de homenaje a víctimas de la travesía hacia Europa y una vigilia de oración en Madrid, lo que demuestra que su visita combina una dimensión espiritual, social y humanitaria.

León XIV, de 70 años, es el primer papa en visitar España en más de una década.