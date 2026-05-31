LINK oficial de la CNE para ver los resultados EN VIVO de las Elecciones Generales 2026 en COLOMBIA: conoce AQUÍ todos los detalles
Accede a los resultados a través de los enlaces oficiales de la CNE y la Registraduría, donde encontrarás información desglosada por departamento y municipio, así como porcentajes de participación.
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Las Elecciones Generales 2026 en Colombia están generando gran expectación en todo el país, y muchos ciudadanos buscan consultar los resultados en vivo y oficiales. Gracias a la página de la CNE y la Registraduría Nacional del Estado Civil, es posible seguir el conteo de votos en tiempo real, garantizando información confiable y actualizada. Esta herramienta permite a los colombianos conocer el avance de las votaciones, tanto para la elección presidencial como para los cargos legislativos y locales.
Seguir los resultados de las elecciones en Colombia 2026 es fundamental para mantenerse informado sobre la participación ciudadana, los porcentajes de votación por candidato y los resultados por departamento o municipio. Además, el acceso a los datos oficiales evita la desinformación y asegura que los ciudadanos reciban información verificada directamente de las autoridades electorales.
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¿Cómo consultar los resultados EN VIVO de las Elecciones 2026?
Accede a los resultados oficiales en tiempo real desde los portales de la CNE y la Registraduría:
- CNE – Elecciones Generales 2026: https://www.cne.gov.co/elecciones/elecciones-2026
- Registraduría Nacional del Estado Civil – Resultados EN VIVO: https://resultados.registraduria.gov.co/espera
¿Qué información encontrarás en los portales oficiales?
- Conteo de votos en tiempo real para presidente, Congreso y otros cargos.
- Resultados desglosados por departamento, municipio y mesa electoral.
- Porcentajes de participación ciudadana y votos válidos, nulos y en blanco.
- Actualización constante, a medida que se cierran las mesas de votación en todo el país.
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¿Por qué usar los enlaces oficiales de la CNE y Registraduría?
- Garantizan información verificada y confiable.
- Evitan la circulación de datos falsos o rumores sobre los resultados.
- Permiten un seguimiento transparente de la jornada electoral.
Consejos para seguir los resultados en vivo
- Mantente conectado a los enlaces oficiales durante todo el día de la elección.
- Consulta los resultados desde dispositivos confiables para evitar sitios no oficiales.
- Aprovecha la información detallada por región para entender mejor la dinámica electoral en Colombia.