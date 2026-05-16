'La Granja', el segundo yacimiento de cobre del mundo en Sudamérica: usaría agua de mar y llevaría mineral por ducto hasta la costa

El proyecto minero ‘La Granja’ renueva el interés global tras la actualización de recursos por First Quantum y Rio Tinto. | Foto: Logistica 360

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El proyecto minero 'La Granja', ubicado en la región peruana de Cajamarca, vuelve a captar la atención de la industria global tras la actualización de sus recursos minerales realizada por First Quantum Minerals y Rio Tinto. El yacimiento es considerado el segundo depósito de cobre virgen más grande del planeta y podría transformarse en una de las operaciones cupríferas más importantes de Sudamérica en las próximas décadas.

La nueva estimación técnica revela que contiene más de 43 millones de toneladas de cobre entre recursos medidos, indicados e inferidos. El proyecto también destaca por su propuesta ambiental: emplear agua de mar desalinizada para las operaciones y trasladar el material triturado mediante un ducto de aproximadamente 100 kilómetros hasta una zona árida del Pacífico, donde se realizaría el procesamiento y almacenamiento de relaves.

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¿Por qué La Granja es considerado uno de los mayores yacimientos de cobre del planeta?

El enorme potencial geológico de 'La Granja' ha reforzado el interés internacional por el cobre peruano, mineral clave para la transición energética y la fabricación de tecnologías limpias. Según el informe técnico elaborado bajo la norma canadiense NI 43-101, el depósito alberga cerca de 4.831 millones de toneladas de recursos medidos e indicados con una ley promedio de 0,48% de cobre, además de más de 5.206 millones de toneladas de recursos inferidos con una ley de 0,40%.

El yacimiento se encuentra en el distrito de Querocoto, provincia de Chota, y posee dos grandes dominios mineralizados: Paja Blanca y Mirador. Ambos presentan sistemas epitermales, skarn y pórfidos de cobre que evolucionan en profundidad hacia zonas de alta mineralización.

Entre 2023 y 2025 se ejecutó una extensa campaña de perforación diamantina que superó los 45.000 metros, lo que permitió mejorar la definición geológica y elevar la confianza sobre el tamaño real del recurso.

¿Cómo funcionará el sistema con agua de mar y transporte por ducto hasta la costa?

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su esquema de manejo hídrico y logístico. Los estudios conceptuales plantean que el suministro principal provenga de agua de mar desalinizada, lo que reduce la necesidad de captar recursos de ríos o acuíferos altoandinos. Además, toda el agua en contacto con el yacimiento sería reutilizada dentro del procesamiento del mineral para minimizar impactos ambientales.

Debido al terreno montañoso y las intensas precipitaciones de la zona, las empresas prevén triturar el mineral cerca de la mina y enviarlo mediante un ducto que atravesará un túnel de unos 7 km hasta llegar a una planicie costera del Pacífico, situada a unos 100 kilómetros del yacimiento.

Allí se instalarían las plantas de flotación y los depósitos de relaves, aprovechando condiciones más seguras para el almacenamiento a largo plazo. Mientras tanto, First Quantum avanza en los permisos ambientales y sociales, además de preparar la Evaluación Detallada de Impacto Ambiental, que comenzaría en 2026.