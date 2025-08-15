HOYSuscripcion LR Focus

USA

Gobierno de EEUU devuelve a México manuscrito robado del siglo XVI firmado por el conquistador español Hernán Cortés

Este manuscrito representa un bien cultural protegido y es crucial para entender la historia de México en la época de la conquista.

El manuscrito de Hernán Cortés fuer firmado en 1527.
El manuscrito de Hernán Cortés fuer firmado en 1527. | Composición LR

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que, el 13 de agosto, se devolvió a México un manuscrito robado y firmado por el conquistador español Hernán Cortés, fechado el 20 de febrero de 1527, en el que se detallan pagos en “pesos de oro”.

La recuperación del documento fue liderada por la agente especial Jessica Dittmer, miembro del Equipo de Delitos de Arte del FBI y del Grupo de Trabajo Conjunto contra Robos Mayores, integrado por la agencia federal y el Departamento de Policía de Nueva York. Dittmer aseguró que no se formularán cargos por la falta de pruebas contundentes.

¿Cuál es el manuscrito escrito por Hernán Cortés?

En 2024, el Archivo General de la Nación de México solicitó la ayuda del FBI para localizar 15 páginas robadas, entre 1980 y 1990, de un manuscrito firmado por Hernán Cortés.

Manuscritos devueltos por el FBI a México. Fuente: FBI

Manuscritos devueltos por el FBI a México. Fuente: FBI

En estos documentos, Cortés —gobernador de Nueva España en 1520— registró pagos en pesos de oro común por tierras y especias del imperio azteca, además de anotar información relevante para la planificación de futuras expediciones en territorios aún inexplorados del “nuevo continente”.

“Piezas como esta se consideran bienes culturales protegidos y representan momentos valiosos en la historia de México. Por ello, deben estar en los archivos nacionales, para que los mexicanos comprendan mejor su historia”, señaló Dittmer en un comunicado.

FBI no levantará cargos por el manuscrito de Hernán Cortés

Dittmer explicó que el documento fue identificado gracias a un sello de cera que los archiveros mexicanos colocaron en 1980 en los manuscritos antiguos.

Documento devuelto por el FBI a México en 2023. Fuente: FBI

Documento devuelto por el FBI a México en 2023. Fuente: FBI

Luego de la devolución, el FBI confirmó que no se arrestará a nadie, ya que el manuscrito cambió de manos varias veces a lo largo de los años, lo que impide responsabilizar a una persona específica.

Otro documento de Cortés, relacionado con el pago de azúcar, fue devuelto en 2023. También formaba parte de la misma colección extraída de México.

