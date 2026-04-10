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Miguel Díaz-Canel descarta renunciar a la presidencia de Cuba y acusa a EE. UU. de “castigo” contra la isla

La isla enfrenta apagones y escasez por restricciones petroleras que Díaz-Canel atribuye al embargo de Estados Unidos, en un escenario que impacta servicios básicos y agrava la situación económica interna.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se niega a dimitir y sostiene que su permanencia depende del pueblo. Foto: AFP
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se niega a dimitir y sostiene que su permanencia depende del pueblo. Foto: AFP | AFP | AFP

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó dimitir pese a la presión de Estados Unidos y afirmó que solo la ciudadanía puede decidir su continuidad. En una entrevista con NBC, el mandatario aseguró que Washington no tiene legitimidad para exigir cambios políticos y defendió la soberanía del sistema cubano.

“Si el pueblo entiende que no estoy a la altura, no debo ocupar el cargo”, declaró. Sin embargo, dejó claro que no aceptará imposiciones externas. El pronunciamiento se produce en medio de una escalada de tensiones con la administración de Donald Trump.

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El jefe de Estado pidió avanzar en un diálogo bilateral sin condiciones. Según explicó, las conversaciones con EEUU existen, aunque en una fase inicial. La vicecanciller Josefina Vidal confirmó que el proceso es “muy preliminar”, en un contexto marcado por diferencias sobre el modelo político y las relaciones internacionales.

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Crisis energética golpea a Cuba por restricciones de petróleo

La crisis energética se ha convertido en el principal impacto de las restricciones al suministro de petróleo. El Gobierno cubano atribuye esta situación al endurecimiento del embargo y al bloqueo petrolero impulsado desde la Casa Blanca. Díaz-Canel describió el escenario como un “castigo colectivo prolongado” que afecta directamente a la población.

El mandatario detalló que las limitaciones han generado constantes apagones, dificultades en el acceso al agua y escasez de gas licuado. Asimismo, señaló que servicios médicos y actividades educativas han sufrido interrupciones. “Se violan de manera deliberada los derechos humanos de todo un pueblo”, indicó.

El secretario de Estado Marco Rubio ha insistido en la necesidad de cambios estructurales, mientras la isla responsabiliza a las sanciones de la crisis económica. La reducción del flujo de crudo ha paralizado parte del transporte y ha obligado a modificar el funcionamiento de instituciones públicas.

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Rusia respalda a La Habana en medio de tensiones con Washington

En este escenario, Rusia ha reforzado su apoyo a La Habana con el envío de petróleo. La llegada de un buque cisterna con miles de barriles representó un alivio temporal para la crisis energética. Díaz-Canel agradeció el respaldo y lo consideró una muestra de cooperación en una situación crítica.

Autoridades rusas reiteraron su compromiso con la isla. El viceministro Serguéi Riabkov sostuvo que Moscú no abandonará su presencia en la región y destacó la importancia de la relación recíproca. Este apoyo contrasta con las restricciones impuestas por Estados Unidos, que limitan el acceso de Cuba a recursos energéticos y advierten con sanciones a países que colaboren con el suministro.

Denuncias por brigadas médicas elevan presión internacional

La tensión se ha extendido al ámbito de los derechos humanos. La CIDH publicó un informe que cuestiona el funcionamiento de las brigadas médicas cubanas y alerta sobre posibles prácticas de “trabajo forzoso”.

El canciller Bruno Rodríguez rechazó esas acusaciones y defendió el carácter voluntario del programa. Según manifestó, estas misiones representan una fuente clave de ingresos y una forma de cooperación internacional. También denunció que Estados Unidos presiona a otros países para cancelar estos acuerdos y afectar la economía cubana.

Las críticas internacionales coinciden con un momento de alta tensión diplomática. Mientras continúan las acusaciones cruzadas, el diálogo bilateral permanece abierto, aunque sin avances concretos en temas estructurales.

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