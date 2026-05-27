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Corte del Santa destaca a nivel nacional en campaña nacional de entrega de Depósitos Judiciales Electrónicos

La Corte Superior de Justicia del Santa se posiciona séptima a nivel nacional en emisión de órdenes de pago durante la campaña 'Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes'.

La campaña busca asegurar acceso a recursos económicos en casos de alimentos, laborales y civiles. Fuente: facebook.
La campaña busca asegurar acceso a recursos económicos en casos de alimentos, laborales y civiles. Fuente: facebook.
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La Corte Superior de Justicia del Santa logró posicionarse entre los principales distritos judiciales del país durante la Campaña Nacional Simultánea 'Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes', impulsada por el Poder Judicial, mediante la emisión de órdenes de pago de depósitos judiciales electrónicos en moneda nacional y extranjera.

De acuerdo con el reporte oficial del Sistema Nacional de Recaudación Judicial (Sinarej), actualizado al 26 de mayo, la Corte del Santa alcanzó el séptimo lugar a nivel nacional en monto de órdenes de pago emitidas en soles, registrando la entrega de S/ 4 millones 597 mil 131 a favor de usuarios judiciales. Asimismo, en moneda extranjera, el distrito judicial se ubicó también en el séptimo puesto del ranking nacional, con la emisión de órdenes de pago por un total de 126 mil 693 dólares.

Durante la campaña, orientada principalmente a garantizar el acceso oportuno a recursos económicos vinculados a procesos judiciales, especialmente en materia de alimentos, laboral, civil y reparación civil, se emitieron miles de órdenes de pago electrónicas en todo el país, beneficiando directamente a justiciables que esperaban cobrar depósitos judiciales.

El reporte nacional revela además que, en el caso de las órdenes emitidas en soles, la mayor cantidad correspondió a procesos laborales y civiles, mientras que en dólares predominaron los pagos relacionados a procesos civiles.

La destacada ubicación alcanzada por la Corte del Santa refleja el trabajo articulado de magistrados y personal jurisdiccional y administrativo, quienes vienen impulsando acciones orientadas a agilizar la entrega de depósitos judiciales y acercar el servicio de justicia a la ciudadanía, permitiendo que los usuarios accedan de manera más rápida y eficiente a recursos económicos que muchas veces resultan fundamentales para el sostenimiento de sus familias.

La campaña nacional continuará desarrollándose hasta fines de mayo en los distintos distritos judiciales del país, como parte de las políticas institucionales del Poder Judicial para fortalecer el acceso a la justicia y promover una atención más célere y humanizada.

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