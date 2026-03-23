HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Debate Presidencial 2026: primera jornada del ciclo
EN VIVO | Debate Presidencial 2026: primera jornada del ciclo     EN VIVO | Debate Presidencial 2026: primera jornada del ciclo     EN VIVO | Debate Presidencial 2026: primera jornada del ciclo     
¿Cómo votar?: conoce la cédula a detalle en este simulador
¿Cómo votar?: conoce la cédula a detalle en este simulador     ¿Cómo votar?: conoce la cédula a detalle en este simulador     ¿Cómo votar?: conoce la cédula a detalle en este simulador     
EN VIVO

Debate presidencial en vivo: López Aliaga, López-Chau y más | Epicentro Electoral - Réplica

Mundo

Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, fallece tras una larga batalla contra el cáncer

A los 43 años, el filántropo, reconocido por liderar la plataforma, dejó una huella en la industria del entretenimiento para adultos.

El dueño de OnlyFans falleció a los 43 años tras una larga batalla contra el cáncer.
El dueño de OnlyFans falleció a los 43 años tras una larga batalla contra el cáncer. | Foto: composición LR/El Financiero/El Colombiano

El empresario ucraniano-estadounidense Leonid Radvinsky, propietario de la plataforma OnlyFans, falleció tras enfrentar durante varios años el cáncer. La noticia ha generado impacto en la industria digital, especialmente en el sector de plataformas de contenido por suscripción, donde tuvo un papel clave en su expansión global.

Una figura clave en la transformación digital

Radvinsky asumió el control de OnlyFans en 2018 a través de su empresa matriz y lideró un crecimiento exponencial que convirtió al sitio en una de las plataformas de contenido para adultos más rentables del mundo. Bajo su dirección, el modelo de negocio de suscripciones directas entre creadores y usuarios transformó la economía digital y permitió a millones de personas generar ingresos sin intermediarios tradicionales.

TE RECOMENDAMOS

¿SAID PALAO, MARIO IRIVARREN Y FRANCHO SIERRALTA VOLVERÁN CON SUS PAREJAS? | ASTROMOOD

PUEDES VER: Prostitución y explotación en OnlyFans: filtran los secretos más oscuros de la plataforma

lr.pe

Durante su gestión, la plataforma alcanzó cifras récord tanto en número de usuarios como en ingresos y se consolidó como un referente dentro del ecosistema digital. Aunque su contenido generó controversia en diversos sectores, también abrió debates sobre la monetización del contenido independiente y la autonomía de los creadores.

Según Forbes, Leonid Radvinsky acumuló una fortuna cercana a los US$4.700 millones, impulsada principalmente de su negocio en línea. Parte de este patrimonio también fue canalizado hacia iniciativas filantrópicas, ya que destinó una considerable cantidad de tiempo, recursos y capital a causas sin fines de lucro. Entre ellas destacan organizaciones benéficas y proyectos tecnológicos orientados al desarrollo y la innovación.

PUEDES VER: Mujer con cáncer descubre que su esposo gastó 40.000 dólares en OnlyFans: "Fue devastador"

lr.pe

Perfil reservado y bajo exposición mediática

A pesar del impacto de su empresa, Leonid Radvinsky mantuvo un perfil bajo y evitó la exposición pública y limitó sus apariciones en medios. Su figura estuvo rodeada de discreción, lo que contrastaba con la notoriedad global de la plataforma que dirigía.

Sin embargo, dentro del sector tecnológico y empresarial, era reconocido por su visión estratégica y su capacidad para identificar oportunidades en mercados digitales emergentes.

Reacciones tras su fallecimiento

Tras conocerse la noticia, diversas voces del ámbito tecnológico y de la economía digital expresaron sus condolencias y destacaron su legado empresarial. Analistas coinciden en que su influencia marcó un antes y un después en la forma en que se consume y se monetiza contenido en internet.

Por el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la sucesión en la dirección de OnlyFans ni sobre el futuro inmediato de la compañía tras la muerte de su propietario.

Leonid Radvinsky asumió el control de OnlyFans junto a sus dos fundadores desde 2018. Foto: Fuser News

Leonid Radvinsky asumió el control de OnlyFans junto a sus dos fundadores desde 2018. Foto: Fuser News

Notas relacionadas
Suecia prohíbe pagar por contenido sexual en plataformas como OnlyFans: hasta un año de cárcel por hacerlo

Suecia prohíbe pagar por contenido sexual en plataformas como OnlyFans: hasta un año de cárcel por hacerlo

LEER MÁS
Excongresista George Santos recibe sentencia de más de 7 años de prisión por fraude y desvío de fondos a Only Fans en EEUU

Excongresista George Santos recibe sentencia de más de 7 años de prisión por fraude y desvío de fondos a Only Fans en EEUU

LEER MÁS
Modelo Maria Kovalchuk fue hallada con lesiones graves en una carretera en Dubái: sigue sin poder hablar

Modelo Maria Kovalchuk fue hallada con lesiones graves en una carretera en Dubái: sigue sin poder hablar

LEER MÁS
Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

LEER MÁS
Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, fallece tras una larga batalla contra el cáncer

Debate presidencial 2026: verificaciones EN VIVO de las declaraciones de los candidatos este 23 de marzo

Niño de 3 años lucha contra cáncer y su madre pide ayuda para salvarle la vida

Mundo

Fiscalía de Brasil avala, por primera vez, la prisión domiciliaria para Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión

Acuerdo comercial entre la Unión Europea y países de América Latina del Mercosur se aplicará eventualmente desde el 1 de mayo

Trump pausa ataques contra infraestructuras iraníes por 5 días y asegura que Teherán "realmente quiere llegar a un acuerdo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez es el nuevo fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Quiénes participan en el debate presidencial hoy: candidatos, formato y temas de la jornada 1

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025