Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Mundo

El Salvador condena a miembros de una banda criminal a 300 años de cárcel por asesinato y robos múltiples

A pesar de la reducción de homicidios, más de 90.000 detenciones se han realizado bajo un régimen de excepción. La situación recuerda a contextos de represión en países como Venezuela y Nicaragua.

Las sentencias más severas son resultado de homicidios y robos agravados entre 2019 y 2023. Foto: X/@FGR_SV.
El Salvador registró dos nuevas condenas de cárcel llamativas en el ámbito mundial. La Fiscalía informó sobre la próxima aplicación de penas más altas contra Marvin García (300 años) y Aurelio Vásquez (258 años), ambos líderes de una estructura delincuencial. Sin embargo, la institución no los relacionó con ninguna de las pandillas que suelen operar dentro del país.

De acuerdo con la información revelada, el tribunal penal condenó en total a 39 miembros, aunque las personas antes mencionadas tuvieron las sentencias más grandes. El resto de las sanciones corresponde a 13 supuestos artilleros, 15 motoristas y otros ocho marcadores y proveedores de armas de fuego.

La imposición se da con base en cuatro homicidios y 26 casos de robo agravado cometidos entre el 2019 y el 2023, pero sin detallar la fecha de la sentencia o si son parte de juicios colectivos.

Contradictorio

Un informe de la organización humanitaria Cristosal reveló que al menos 86 investigados permanecen detenidos como “presos políticos” en El Salvador, una situación que —conforme el reporte presentado en Guatemala— no se registraba desde el final de la guerra civil en 1992. El documento advierte que este escenario acerca al país a contextos como los de Venezuela y Nicaragua.

El señalamiento se da en medio de la ofensiva impulsada por el presidente Nayib Bukele, quien mantiene vigente un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial.

Bajo esta medida, más de 90.000 personas han sido arrestadas, aunque unas 8.000 fueron liberadas posteriormente al comprobarse su inocencia, aseguran datos oficiales.

La lucha criminal

La llamada “guerra” contra las pandillas ha reducido los homicidios a niveles históricos en la nación. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos cuestionan la estrategia al denunciar abusos de las fuerzas de seguridad y condiciones carcelarias críticas. De acuerdo con organizaciones, 454 salvadoreños han muerto en cárceles desde 2022.

A pesar de las severas condenas impuestas a los delincuentes, la pena máxima de prisión en El Salvador es de 60 años, según establece el código penal.

