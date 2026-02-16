La acción fue titulada por el mandatario como “otro fuerte golpe al narcotráfico”. Foto: X/@nayibbukele

La acción fue titulada por el mandatario como “otro fuerte golpe al narcotráfico”. Foto: X/@nayibbukele

Nayib Bukele reveló la captura del Buque de Apoyo Multipropósito FMS EAGLE, embarcación que se mantenía registrada bajo la bandera de Tanzania, África, con el almacén de 330 bultos equivalentes a 6,6 toneladas de cocaína. El presidente de El Salvador describió el hecho como “la incautación de droga más grande en la historia” del país.

Mediante el comunicado se detalló que el operativo se llevó a cabo a 380 millas náuticas (703,7 kilómetros) y que el valor de los estupefacientes capturados alcanzaba los 165 millones de dólares. Para realizar la detección del cargamento ilícito, se desplegó un equipo de buzos de la Marina Nacional.

Durante la toma del navío se identificó a 10 ocupantes: cuatro colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano. La acción fue titulada por el mandatario como “otro fuerte golpe al narcotráfico” y cerró el mensaje con la frase: “Gracias por el nuevo barco”.

Persecución contra el tráfico

La Fuerza de Tarea Naval Tridente salvadoreña ya había reportado un operativo el pasado 5 de noviembre con la intercepción de una lancha que transportaba droga en su interior. “Con el apoyo de un helicóptero de nuestra Fuerza Aérea, se localizó e interceptó”, indicó el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy.

En aquella oportunidad, dos tripulantes formaron parte de la captura: Jarinton Javier Ruiz, de Nicaragua, quien fue intervenido en tierra firme, mientras Luis Alfredo García Guevara, de Guatemala.

“No tiene espacio en nuestras costas. Seguimos actuando con firmeza para proteger la nación”, sostuvo Merino con respecto a la visión del Gobierno. Además, en octubre del 2025, también se incautó 1.795 kilogramos de droga y se identificó la presencia de tres ciudadanos sudamericanos en una embarcación.

Respaldo internacional

“Reconocemos este nuevo éxito. Este tipo de resultados no se improvisa: es el reflejo de procesos conjuntos, prácticas compartidas y objetivos alineados”, indicó la embajada de Estados Unidos en El Salvador.

Cabe señalar que la administración de Donald Trump se mantiene en una lucha constante contra el uso de navíos para el transporte de sustancias ilegales. Bajo esta línea, el ejército estadounidense realizó bombardeos a supuestas narcolanchas que navegaban por el mar Caribe; la medida también forma parte de una presión al régimen chavista incrustado en Venezuela.