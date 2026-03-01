Eso que hay no son todos partidos, por Mirko Lauer

Aparecida en plena campaña electoral, esta segunda edición ampliada de ¿Por qué no hay partidos políticos en el Perú? (Lima, Planeta, 2026) es de gran actualidad. Sin embargo, el volumen central del libro tiene siete años, y la pregunta del título por lo menos 36, y sigue muy vigente. Es de temer que lo seguirá siendo todavía por un tiempo.

Los autores, Steven Lewitsky y Mauricio Zavaleta, explican por qué han desaparecido esas instituciones democráticas, pero hacen más. Nos dan la mecánica de todo el asunto: momentos, protagonistas, transgresiones y lo que llaman sustitutos de lo genuino. No creen que pueda existir una democracia sin partidos, ni mucho menos.

El libro es muy claro y tiene un suave tono académico, pero a la vez es una fuerte denuncia, con nombres y apellidos, de los protagonistas, independientes, tránsfugas, amateurs, mercachifles y otros. Son todos los que llevan decenios anteponiendo el interés personal al interés público (con una traición implícita y recurrente a sus juramentos).

Alguien podrá decir que esta edición sale tarde para los que ya están metidos en la campaña, que son muchísimos potenciales lectores. Pero no es exactamente así. Este es un libro de compañía para la campaña, que por lo pronto sirve como un quién es quién para entender todas esas multiplicadísimas listas.

La perspectiva del libro es pragmática (no ideológica) y totalizadora: no hay grandes juicios de valor ético porque todos están en lo mismo. No hay honestos y corruptos; solo hay los que juegan el juego y los que no, y la manera como lo hacen, intentando sobrevivir en un espacio que realmente no conocen ni entienden del todo.

Con lo cual el libro es más que un análisis, un texto de historia, un relato sin hipótesis finales. ¿Cuáles podrían ser estas? Hay varias. Ricardo Belmont inauguró el ciclo de los independientes que liquidó los partidos. Alberto Fujimori empezó a liquidar instituciones y no paró hasta lanzarlas al tacho a casi todas.

El libro es de un empirismo radical que nos deja esperando una explicación. Pero por lo menos es muy bueno poniendo los hechos y las personas delante nuestro. Ese panorama, sin embargo, explica bien por qué la ciudadanía es tan renuente a votar.

Como dicen los autores en sus conclusiones: “Los incentivos para construir partidos son más débiles hoy... y la competencia electoral no basta para crear tales incentivos”.