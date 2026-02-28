Colombia reporta 11 cierres y 21 restricciones por lluvias y deslizamientos en al menos cuatro departamentos

El departamento de Antioquia destaca entre los más afectados, donde un derrumbe cerró la vía Santuario-Caño Alegre. | Foto: Ejército de Colombia

La temporada de precipitaciones provocó graves daños en la red vial de Colombia, donde las autoridades reportaron al menos 11 cierres totales y 21 restricciones parciales en distintos corredores. Según la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, las emergencias obedecen a deslizamientos de tierra, colapsos estructurales, desbordamientos de ríos y pérdida de estabilidad en las carreteras.

De acuerdo con el balance oficial, los eventos más severos afectan zonas clave de conectividad nacional, lo que ha obligado a suspender el tránsito en múltiples rutas estratégicas. Las autoridades advirtieron que la persistencia del mal clima mantiene en alerta a varias regiones ante el riesgo de nuevos incidentes.

Daños estructurales paralizan rutas estratégicas en varias regiones

Entre los puntos más comprometidos figura el departamento de Antioquia, donde un derrumbe de gran magnitud obligó al cierre completo de la vía entre Santuario y Caño Alegre. En la región de Urabá, el desbordamiento del río Mulatos deterioró un puente en el tramo Necoclí–Arboletes, mientras otra estructura resultó afectada en el corredor hacia San Juan de Urabá.

En Córdoba, la fractura del puente Jalisco interrumpió la conexión entre Puerto Rey y Montería, y el colapso de otra infraestructura sobre el arroyo Ejem dejó incomunicado el trayecto Tuchín–Momil. Asimismo, en Magdalena, la crecida súbita de un afluente provocó la caída del puente Mendihuaca, afectando el tránsito entre Santa Marta y Palomino.

Deslizamientos y socavaciones mantienen en alerta a otras zonas del país

Las lluvias también generaron pérdida de banca en la carretera Rumichaca–Pasto, en el departamento de Nariño, lo que obligó a la suspensión total del paso vehicular. Esta situación se suma a múltiples afectaciones derivadas de la inestabilidad del terreno y el deterioro de la infraestructura.

Según el coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte, la prioridad es proteger la vida de los usuarios y restablecer la movilidad de forma segura. El oficial exhortó a los conductores a respetar las señales y evitar transitar por sectores comprometidos, mientras continúan las evaluaciones técnicas en coordinación con autoridades locales y organismos de gestión del riesgo.