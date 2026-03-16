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Judicialidad

Juramenta nuevo Juez de Paz Escolar en I.E. San Antonio de Padua de Paucarpata

Comisión de Acceso a la Justicia reinicia trabajo para fortalecer la cultura de paz.

La iniciativa fomenta el respeto y la convivencia entre estudiantes. Fuente: Difusión.
La iniciativa fomenta el respeto y la convivencia entre estudiantes. Fuente: Difusión.

El estudiante Benjamín Morán Reymer juramentó como juez de Paz Escolar de la institución educativa San Antonio de Padua del distrito de Paucarpata en el marco de un acto protocolar impulsado por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que busca avanzar decididamente en el fortalecimiento de una cultura de paz.

El presidente de la Comisión de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. César de la Cuba Chirinos, afirmó que esta iniciativa está diseñada para fortalecer la convivencia, respeto mutuo y la cultura de paz entre los estudiantes, a quienes instó a hacer pleno ejercicio de sus derechos, pero igualmente al cumplimiento cabal de sus deberes.

Durante la ceremonia, la flamante autoridad educativa juró desempeñar con responsabilidad y compromiso el cargo de Juez de Paz Escolar, asumiendo el reto de promover el respeto entre sus compañeros, así como contribuir a la solución pacífica de pequeños conflictos que puedan surgir dentro de su comunidad educativa. Asimismo, asumió el cargo de secretaria la alumna Luana Urquieta Apaza.

La dirección del plantel, plenamente comprometida con este proyecto que busca garantizar una convivencia pacífica y desarrollar habilidades para la resolución pacífica de conflictos, puso en funcionamiento un centro de conciliación escolar donde el juez de Paz Escolar y su secretaria tendrán la responsabilidad de solucionar los conflictos escolares.

En esta línea, el defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Carlos Navarro Valencia, capacitó a Benjamín Morán Reymer y Luana Urquieta Apaza, al igual que a la psicóloga Paola Cáceres, respecto de las técnicas de mediación para la solución de conflictos.

En tanto, el psicólogo del Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Pedro Máker Peralta, brindó una breve charla a la población estudiantil del nivel secundario del colegio San Antonio de Padua con la finalidad de mejorar su autoestima y fomentar la comunicación como principal mecanismo para la solución de conflictos.

Durante esta ceremonia estuvieron presentes autoridades educativas como la directora del plantel, Mary Urquieta Rodríguez; el promotor, Luis Reymer Abarca, y la plana docente en pleno.

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