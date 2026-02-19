"El octavo en una década": así informó la prensa internacional la designación José María Balcázar como nuevo presidente del Perú

El Congreso de Perú eligió a José María Balcázar como nuevo presidente interino en una sesión extraordinaria, tras la destitución de José Jerí. | Foto: Congreso

El Congreso de la República del Perú eligió a José María Balcázar como nuevo presidente del país, luego de una votación que tuvo lugar el último miércoles 18 de febrero, en una sesión extraordinaria. Este evento le sigue a la reciente censura de José Jerí y marca un hito en la crisis política que asola a la nación.

La prensa internacional informó ampliamente sobre la designasión del congresista y destacó que esta elección ocurre en un contexto de aguda crisis política en Perú. Medios como El País, CNN y BBC advirtieron sobre la incertidumbre que persiste en el escenario político peruano y señalaron que este proceso podría influir en la percepción del gobierno tanto a nivel interno como internacional, en momentos en que el país se prepara para las elecciones generales.

¿Cómo reaccionó la prensa internacional tras la elección de José María Balcazar?

CNN: El medio de comunicación estadounidense informó que Balcázar fue designado presidente interino de Perú tras la destitución de José Jerí. Su nombramiento lo convierte en el octavo jefe de Estado desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y refleja la persistente inestabilidad política que vive el país en la última década.

El País: El diario resalta que el nuevo presidente interino de Perú ha generado polémica por defender públicamente el matrimonio infantil. El mandatario, miembro de Perú Libre y aliado del expresidente Pedro Castillo, incluso sostuvo que las relaciones tempranas benefician el desarrollo psicológico de la mujer. Sus declaraciones provocaron el rechazo del Ministerio de la Mujer y amplios sectores ciudadanos, que cuestionan su postura en medio de su breve mandato de transición.

BBC News: El medio inglés afirmó que el parlamentario asumió la presidencia interina de Perú con el compromiso de garantizar una transición electoral pacífica y transparente. En su primer mensaje, Balcázar aseguró que su prioridad será asegurar elecciones sin cuestionamientos y enfrentar la inseguridad ciudadana durante su breve mandato.