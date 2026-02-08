HOYSuscripcion LR Focus

Sismo de magnitud 5,7 remeció Oaxaca en México, según informó el SSN

El Gobierno de la Ciudad de México informó que hasta el momento no se reportan daños en la capital.

Temblor sacudió hoy México. Foto: Composición LR.
Temblor sacudió hoy México. Foto: Composición LR.

Un sismo de magnitud 5,7 se registró a las 15:42 (hora local) a 19 km al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca. El temblor de hoy, 8 de febrero de 2026, ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros, según indicó el Servicio Nacional de Sismología de México (SSN).

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó la activación de los protocolos de seguridad y atención tras el movimiento telúrico. Además detalló que las patrullas distribuidas en las cinco zonas operativas de la ciudad realizaron recorridos sin reportar novedades relevantes ni daños estructurales hasta el momento.

Sismo al noreste de Puerto Escondido. Foto: SSN/X

Sismo al noreste de Puerto Escondido. Foto: SSN/X

¿Dónde fue el epicentro del temblor en México de hoy?

El epicentro a 19 km al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca, activó las alertas sísmicas dispuestas en varios puntos de la ciudad para avisar a los ciudadanos. Las autoridades han dado a conocer que el llamado tuvo una efectividad de 97,6%.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desplegó su sistema de atención de emergencias, realizando la verificación del estado operativo de la infraestructura eléctrica. Además, se mantendrá el monitoreo y sobrevuelo de la capital.

¿De cuánto fue el temblor de hoy?

El sismo de magnitud 5,7 y otros de este tipo suceden debido a la localización geográfica de México, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.

Tras el movimiento se reportaron que los ciudadanos de CDMX desalojó edificios desde los pisos donde correspondía salir hacia explanadas o calles. Las distintas dependencias mantienen la vigilancia y exhortan la población a seguir informada a través de los canales oficiales, evitando difundir información no confirmada

