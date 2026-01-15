LO FALSO:

Obispo se enfrenta a agentes del ICE tras intentar realizar una redada en una iglesia católica de Estados Unidos.

LO VERDADERO:

Video en el que se presenta a un obispo enfrentándose a agentes del ICE posee inconsistencias visuales que ponen en duda su veracidad.

Video fue analizado con las herramientas de detección de inteligencia artificial Hive Moderation y Sightengine, las cuales determinaron su falsedad en un 99.9% y un 90%, respectivamente.

En redes sociales se viralizó el video de un obispo enfrentándose de forma verbal a agentes del ICE, quienes estarían intentando realizar una redada en una iglesia católica. El líder eclesiástico reprendió a uno de los funcionarios y le indicó que no tenía derecho a tocar a una de las personas que se encontraba cerca —aparentemente un inmigrante—, ya que para él, la casa de Dios era territorio sagrado y libre de violencia.

Si bien el video ha recibido tanto comentarios positivos como negativos, este presenta inconsistencias visuales clave: parte del fondo y la mano derecha del obispo se deforman en ciertos fotogramas, lo que motivó a cuestionar su veracidad desde el inicio. Por esta razón, el clip fue sometido a un análisis con herramientas de detección de inteligencia artificial, que confirmaron su falsedad con un 99.9% (Hive Moderation) y un 90% (Sightengine).

¿Cuál es el contexto del video del obispo con agentes del ICE?

En redes sociales, especialmente Facebook y Threads, se viralizó el video de un obispo enfrentando verbalmente a agentes del ICE durante un intento de redada en una iglesia católica en los Estados Unidos. El contenido, a pesar de tener una corta duración, muestra la impulsividad del líder religioso y las palabras que dedica a uno de los agentes: “No tienes derecho a ponerle las manos encima. Esta es la casa de Dios, no des un paso más. No me molestes, esta es tierra sagrada”. Por tanto, bajo dicho contexto, parece defender a un inmigrante.

Captura del video viral de un obispo enfrentándose a agentes del ICE. | Captura: Redes sociales

El video recibió comentarios de apoyo y de crítica al obispo, dada su apariencia realista. No obstante, presentaba inconsistencias visuales que cuestionaron su autenticidad, como la deformación del fondo y de la mano derecha del religioso en ciertos fragmentos. Por ello, el contenido fue analizado con los detectores de inteligencia artificial Hive Moderation y Sightengine, que determinaron su falsedad en un 99.9% y 90%, respectivamente.

Deformaciones en el cuerpo del obispo y fondo del video viralizado. | Foto: Redes sociales

Análisis del video con Hive Moderation. | Foto: Hive Moderation

Análisis del video con Sightengine. | Foto: Sightengine

Uno de los contenidos más virales en Facebook, incluso, alcanzó 180 mil visualizaciones y más de 1.5 mil reacciones hasta el momento del cierre de esta verificación.

Video viral de un obispo enfrentándose a agentes del ICE. | Captura: Facebook

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se viralizó el clip de un obispo discutiendo con agentes del ICE, quienes estarían realizando una redada cerca de una iglesia bajo su cargo y habrían querido capturar a un ciudadano extranjero. El video recibió comentarios positivos y negativos de usuarios en Facebook, ya que aparenta ser real. Sin embargo, presentaba inconsistencias visuales que cuestionaban su veracidad. Tras ello, fue sometido a un análisis con herramientas de detección de inteligencia artificial, que confirmaron su manipulación en más de un 90%. Por dicho motivo, el video es falso.

