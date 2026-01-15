Obispo se enfrenta a agentes del ICE tras intentar realizar una redada en una iglesia católica de Estados Unidos.
En redes sociales se viralizó el video de un obispo enfrentándose de forma verbal a agentes del ICE, quienes estarían intentando realizar una redada en una iglesia católica. El líder eclesiástico reprendió a uno de los funcionarios y le indicó que no tenía derecho a tocar a una de las personas que se encontraba cerca —aparentemente un inmigrante—, ya que para él, la casa de Dios era territorio sagrado y libre de violencia.
Si bien el video ha recibido tanto comentarios positivos como negativos, este presenta inconsistencias visuales clave: parte del fondo y la mano derecha del obispo se deforman en ciertos fotogramas, lo que motivó a cuestionar su veracidad desde el inicio. Por esta razón, el clip fue sometido a un análisis con herramientas de detección de inteligencia artificial, que confirmaron su falsedad con un 99.9% (Hive Moderation) y un 90% (Sightengine).
En redes sociales, especialmente Facebook y Threads, se viralizó el video de un obispo enfrentando verbalmente a agentes del ICE durante un intento de redada en una iglesia católica en los Estados Unidos. El contenido, a pesar de tener una corta duración, muestra la impulsividad del líder religioso y las palabras que dedica a uno de los agentes: “No tienes derecho a ponerle las manos encima. Esta es la casa de Dios, no des un paso más. No me molestes, esta es tierra sagrada”. Por tanto, bajo dicho contexto, parece defender a un inmigrante.
Captura del video viral de un obispo enfrentándose a agentes del ICE. | Captura: Redes sociales
El video recibió comentarios de apoyo y de crítica al obispo, dada su apariencia realista. No obstante, presentaba inconsistencias visuales que cuestionaron su autenticidad, como la deformación del fondo y de la mano derecha del religioso en ciertos fragmentos. Por ello, el contenido fue analizado con los detectores de inteligencia artificial Hive Moderation y Sightengine, que determinaron su falsedad en un 99.9% y 90%, respectivamente.
Deformaciones en el cuerpo del obispo y fondo del video viralizado. | Foto: Redes sociales
Análisis del video con Hive Moderation. | Foto: Hive Moderation
Análisis del video con Sightengine. | Foto: Sightengine
Uno de los contenidos más virales en Facebook, incluso, alcanzó 180 mil visualizaciones y más de 1.5 mil reacciones hasta el momento del cierre de esta verificación.
Video viral de un obispo enfrentándose a agentes del ICE. | Captura: Facebook
En síntesis, en redes sociales se viralizó el clip de un obispo discutiendo con agentes del ICE, quienes estarían realizando una redada cerca de una iglesia bajo su cargo y habrían querido capturar a un ciudadano extranjero. El video recibió comentarios positivos y negativos de usuarios en Facebook, ya que aparenta ser real. Sin embargo, presentaba inconsistencias visuales que cuestionaban su veracidad. Tras ello, fue sometido a un análisis con herramientas de detección de inteligencia artificial, que confirmaron su manipulación en más de un 90%. Por dicho motivo, el video es falso.
*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.