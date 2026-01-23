Investigación apunta a fractura de carril como causa del accidente ferroviario que dejó 45 muertos en España

La investigación sobre el accidente ferroviario en Adamuz sugiere que una posible fractura en un carril pudo ser la causa del descarrilamiento. | Foto: AFP / Guardia Civil

Una investigación preliminar sobre el accidente ferroviario ocurrido el último domingo en Adamuz, sur de España, apunta a una posible fractura en un carril como causa del descarrilamiento que dejó 45 muertos. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) señaló que las ruedas de varios trenes que pasaron por la zona antes del siniestro presentaban “muescas” compatibles con daños en la vía.

La hipótesis se centra en un punto de soldadura donde podría haberse producido la fractura. De acuerdo con la CIAF, se trata de una “hipótesis de trabajo” que requerirá análisis y cálculos detallados para confirmar si esta falla estructural provocó el choque de los trenes de alta velocidad.

Hipótesis sobre el carril fracturado

El informe indica que las muescas encontradas en las ruedas del tren accidentado y la deformación observada en el carril sugieren que este estaba dañado antes de que pasara el convoy de la compañía Iryo. “De acuerdo con la información disponible en este momento, se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento”, señaló la CIAF.

La fractura se habría producido a la altura de una soldadura, lo que coincide con el punto donde la vía presentó un escalón que pudo haber desestabilizado los últimos vagones del tren. Estas evidencias aún deben ser corroboradas mediante estudios estructurales y simulaciones para determinar con exactitud cómo se originó la falla.

Avance de la investigación y medidas de seguridad

Ambos trenes involucrados transportaban 480 pasajeros y circulaban a velocidades superiores a 200 km/h, dentro de los límites permitidos. La CIAF descartó un error humano de los maquinistas y mantiene que la prioridad es confirmar si la vía presentó un defecto previo al accidente.

Mientras continúan las pesquisas, se analizan las deformaciones del carril y las marcas de las ruedas para establecer nuevas líneas de investigación. La comisión señaló que estos estudios permitirán reforzar la seguridad en la red de alta velocidad española y prevenir futuros descarrilamientos en puntos críticos de la vía.