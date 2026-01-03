Burkina Faso y Malí han prohibido a los ciudadanos estadounidenses ingresar a sus respectivos territorios. | Foto: Omar Neyra/composición LR

Los gobiernos de Malí y Burkina Faso han decidido prohibir el ingreso de ciudadanos estadounidenses. Esta medida ha generado mucha polémica, ya que la nueva restricción migratoria impide el acceso de viajeros, empresariado y personal diplomático de Estados Unidos a estos dos países africanos.

La decisión, comunicada a través de los ministerios de Relaciones Exteriores de ambas naciones y recogida por AP News, responde a las restricciones que en su momento estableció Estados Unidos contra ciudadanos de Malí y Burkina Faso, por lo que, inevitablemente, este suceso marca un giro en sus relaciones bilaterales con el país norteamericano.

La restricción de entrada de Burkina Faso y Malí a los ciudadanos estadounidenses

Desde el 31 de diciembre de 2025, esta norma está vigente en Burkina Faso y Malí, como parte de un alineamiento con las políticas migratorias adoptadas por Estados Unidos. La decisión evidencia un claro deterioro en las relaciones bilaterales, reflejado en la imposición de sanciones y la adopción de medidas migratorias drásticas que han generado preocupación a nivel regional e internacional.

Ambos países, junto con Níger, han fortalecido alianzas regionales y buscado el respaldo de aliados extrarregionales como Rusia, en un contexto marcado por el incremento de la violencia yihadista y el retiro progresivo de las fuerzas occidentales.

Desde que son gobernados por juntas militares en 2021, Burkina Faso y Malí han experimentado un progresivo deterioro en sus relaciones con Estados Unidos. Las tensiones se han intensificado debido a desacuerdos políticos, sanciones internacionales y cambios en sus políticas migratorias y de seguridad. Este distanciamiento refleja un nuevo reordenamiento geopolítico en la región del Sahel.

¿Cómo afecta esta medida a los países involucrados?

Esta medida representa un nuevo episodio en el deterioro de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y los dos países africanos, caracterizado por sanciones, la suspensión de la cooperación militar y la reducción de la ayuda al desarrollo, según información publicada por AP News.

En ese contexto, las autoridades estadounidenses recomiendan a sus ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar cualquier viaje a Malí y Burkina Faso mientras la medida siga en vigor.

¿Cuáles son los países que Estados Unidos ha prohibido el ingreso a su territorio?

El gobierno de Estados Unidos decidió incorporar a Malí, Burkina Faso, Níger, Sudán del Sur, Siria, Laos y Sierra Leona en la lista de países con prohibición total de ingreso a su territorio. A esta medida se sumó la actualización de las restricciones aplicables a personas con documentos emitidos por la Autoridad Nacional Palestina. De acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca citado por AP News, la decisión responde a “deficiencias persistentes y graves” en los mecanismos de control, verificación e intercambio de información de los Estados involucrados.