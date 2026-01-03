HOYSuscripcion LR Focus

Nuevas restricciones migratorias llevan a dos países africanos a prohibir la entrada a ciudadanos estadounidenses

Malí y Burkina Faso prohíben la entrada a ciudadanos estadounidenses, marcando una nueva tensión en sus relaciones bilaterales.

Burkina Faso y Malí han prohibido a los ciudadanos estadounidenses ingresar a sus respectivos territorios.
Burkina Faso y Malí han prohibido a los ciudadanos estadounidenses ingresar a sus respectivos territorios. | Foto: Omar Neyra/composición LR

Los gobiernos de Malí y Burkina Faso han decidido prohibir el ingreso de ciudadanos estadounidenses. Esta medida ha generado mucha polémica, ya que la nueva restricción migratoria impide el acceso de viajeros, empresariado y personal diplomático de Estados Unidos a estos dos países africanos.

La decisión, comunicada a través de los ministerios de Relaciones Exteriores de ambas naciones y recogida por AP News, responde a las restricciones que en su momento estableció Estados Unidos contra ciudadanos de Malí y Burkina Faso, por lo que, inevitablemente, este suceso marca un giro en sus relaciones bilaterales con el país norteamericano.

El pasaporte estadounidense es uno de los más poderosos del mundo. Foto: XEVT

La restricción de entrada de Burkina Faso y Malí a los ciudadanos estadounidenses

Desde el 31 de diciembre de 2025, esta norma está vigente en Burkina Faso y Malí, como parte de un alineamiento con las políticas migratorias adoptadas por Estados Unidos. La decisión evidencia un claro deterioro en las relaciones bilaterales, reflejado en la imposición de sanciones y la adopción de medidas migratorias drásticas que han generado preocupación a nivel regional e internacional.

Ambos países, junto con Níger, han fortalecido alianzas regionales y buscado el respaldo de aliados extrarregionales como Rusia, en un contexto marcado por el incremento de la violencia yihadista y el retiro progresivo de las fuerzas occidentales.

Desde que son gobernados por juntas militares en 2021, Burkina Faso y Malí han experimentado un progresivo deterioro en sus relaciones con Estados Unidos. Las tensiones se han intensificado debido a desacuerdos políticos, sanciones internacionales y cambios en sus políticas migratorias y de seguridad. Este distanciamiento refleja un nuevo reordenamiento geopolítico en la región del Sahel.

¿Cómo afecta esta medida a los países involucrados?

Esta medida representa un nuevo episodio en el deterioro de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y los dos países africanos, caracterizado por sanciones, la suspensión de la cooperación militar y la reducción de la ayuda al desarrollo, según información publicada por AP News.

En ese contexto, las autoridades estadounidenses recomiendan a sus ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar cualquier viaje a Malí y Burkina Faso mientras la medida siga en vigor.

¿Cuáles son los países que Estados Unidos ha prohibido el ingreso a su territorio?

El gobierno de Estados Unidos decidió incorporar a Malí, Burkina Faso, Níger, Sudán del Sur, Siria, Laos y Sierra Leona en la lista de países con prohibición total de ingreso a su territorio. A esta medida se sumó la actualización de las restricciones aplicables a personas con documentos emitidos por la Autoridad Nacional Palestina. De acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca citado por AP News, la decisión responde a “deficiencias persistentes y graves” en los mecanismos de control, verificación e intercambio de información de los Estados involucrados.

