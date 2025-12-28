Ataques contra bares en México dejan al menos 7 hombres desaparecidos y 3 mujeres heridas

El fiscal general del estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que los ataques perpetrados contra dos bares del municipio de Villaflores, situado en el sur de México, dejaron al menos siete desaparecidos y tres mujeres heridas.

Llaven aseguró que los atacantes llegaron en varios vehículos hasta los locales 'La Kabala Sport Bar y Karaoke' y 'Anubi's Discoclub', realizaron disparos e incendiaron algunos autos. Los atentados ocurrieron durante la madrugada del sábado 27 de diciembre de 2025.

El fiscal Llaven comentó que dos de los siete hombres que desaparecieron supuestamente eran dueños de los bares atacados. "Hemos avanzado con algunos datos tecnológicos. Se logró establecer que quienes cometieron este acto llegaron en tres camionetas con sujetos armados al municipio de Villaflores, a eso de las 3:00 de la madrugada", explicó.

Sobre las mujeres heridas, indicó que fueron llevadas a hospitales para recibir atención médica. Tras el crimen en México, las autoridades ordenaron difundir fichas de búsqueda de los desaparecidos. Asimismo, se desplegó un operativo con 200 efectivos de distintas corporaciones para detener a los agresores.

¿Por qué atacaron 2 bares en México?

Llaven detalló que se estableció como principal motivo del ataque la disputa por el narcomenudeo entre dos células que operan en Chiapas, un estado fronterizo con Guatemala. Según las autoridades de seguridad de México, la zona registra presencia de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Agregaron que existen grupos delictivos locales que disputan rutas para el tráfico de drogas y migrantes, así como otros negocios ilícitos. Entre enero y noviembre de 2025, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, se registraron 343 homicidios dolosos en Chiapas. Sin embargo, la cifra representa una disminución del 58 % en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 818 casos.