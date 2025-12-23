China indicó que busca “salvaguardará firmemente los derechos e intereses legítimos de las empresas y los ciudadanos chinos”. Foto: AFP.

China exigió a Ucrania que “corrija de inmediato su error”, en respuesta a la decisión de Kiev de imponer sanciones contra empresas y ciudadanos chinos por su presunta vinculación con la industria militar rusa. El reclamo fue formulado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, que advirtió que Pekín adoptará medidas para proteger los intereses de sus nacionales.

El portavoz de la Cancillería, Lin Jian, afirmó que China “salvaguardará firmemente los derechos e intereses legítimos de las empresas y los ciudadanos chinos” y reiteró la oposición de su país a las sanciones unilaterales. En ese sentido, subrayó que este tipo de medidas, cuando no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, “violan el derecho internacional”.

Las declaraciones se produjeron luego de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunciara sanciones contra personas y entidades que, según Kiev, cooperan con la industria militar rusa, una lista en la que figuran actores de origen chino.

Zelenski sancionará empresas rusas y ciudadanos chinos

La medida, prevista para los próximos días, forma parte de una ofensiva más amplia de Kiev para intensificar la presión económica y política contra quienes, según el Gobierno ucraniano, contribuyen a la agresión de Moscú.

A través de su cuenta de Telegram, Zelenski precisó que las sanciones alcanzarán no solo a entidades rusas, sino también a ciudadanos extranjeros que colaboran con el complejo militar ruso. “Estamos preparando varias sanciones adicionales contra entidades rusas y quienes contribuyan a la agresión rusa para finales de este año. Habrá al menos un paquete de sanciones contra personas que trabajan con la industria militar rusa, no solo de Rusia, sino también de China”, afirmó el mandatario.

El paquete incluirá además medidas contra medios de comunicación que, de acuerdo con Kiev, “justifican y promueven la agresión rusa”, así como contra atletas que utilizan sus carreras deportivas para “glorificar” las acciones de Moscú durante los últimos años. Zelenski subrayó que estas sanciones buscan frenar cualquier forma de apoyo, directo o indirecto, a la guerra en curso.