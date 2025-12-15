OEA descartó fraude electoral en los comicios de Honduras, pero encontró "atrasos" y "falta de pericia"

OEA detectó atrasos y falta de pericia en las elecciones de Honduras, pero descartó fraude. | AFP

La misión electoral de la OEA en Honduras constató "falta de pericia" y "atrasos" pero descartó "indicios que hagan dudar de los resultados" de los comicios del 30 de noviembre, según el informe presentado al Consejo Permanente de la organización.

La dilación de las autoridades electorales para entregar los resultados definitivos "no es justificable", declaró el ex canciller paraguayo Eladio Loizaga al leer el informe.

Honduras cumple este lunes dos semanas sin saber quién será su próximo presidente, tras unos comicios en los que el candidato conservador Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, logra menos de dos puntos porcentuales de ventaja sobre el también derechista Salvador Nasralla.

Las acusaciones de fraude cruzan el ambiente político hondureño desde el cierre de las urnas el último domingo de noviembre.

Además de las críticas de Nasralla, el propio gobierno actual, presidido por la izquierdista Xiomara Castro, considera que el apoyo de Trump a Asfura fue un "golpe electoral".

El inquilino de la Casa Blanca ha amenazado con "consecuencias graves" si los resultados actuales cambian de rumbo y le quitan el liderazgo a Asfura, un empresario de 67 años.

OEA encontró "atrasos" y "falta de pericia"

Más del 99% de los votos han sido contabilizados, pero hay casi 2.800 actas con "inconsistencias" que deberán ser reexaminadas mediante un escrutinio especial, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"La Misión hace un llamado urgente a las autoridades electorales para que se dé inicio de inmediato al escrutinio especial y se busquen todas las vías posibles para obtener los resultados oficiales en el menor tiempo posible. La dilación actual en el procesamiento y publicación de resultados no es justificable", criticó el jefe de la misión electoral ante los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La misión desplegó 101 observadores de 19 nacionalidades en el día de la elección, y monitoreó luego el recuento en el Centro Logístico Electoral, "en la bodega tecnológica y en otros espacios donde se están llevando a cabo las actividades del escrutinio", aseguró el informe.

Los observadores e ingenieros de la misión "han constatado demoras en la gestión del material electoral (...) y una marcada falta de pericia en el diseño, desarrollo y ejecución de las soluciones tecnológicas para el procesamiento de los resultados electorales, pero no han observado dolo ni manipulación evidente del material electoral ni de los sistemas informáticos", indicó el texto.

"En suma, hemos visto atrasos, pero no indicios que nos hagan dudar de los resultados", añadió.

Las herramientas tecnológicas utilizadas para el conteo han funcionado de manera "deficiente", explica el texto. Pero "eso no implica por sí mismo una acción fraudulenta", recalcan.