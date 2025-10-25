HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso
Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso     Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso     Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso     
Mundo

Primera ministra de Japón habló con Donald Trump para estrechar relaciones: "Es una encantadora y divertida persona"

La conversación se produce antes de la visita de Donald Trump a Tokio, donde ambos líderes acordaron trabajar para elevar la relación entre Japón y Estados Unidos.

Sanae Takaichi es la primera mujer en liderar Japón.
Sanae Takaichi es la primera mujer en liderar Japón. | Foto: AFP

La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, reveló que tuvo una conversación telefónica con Donald Trump, y destacó que estrechar las relaciones con Estados Unidos es una "alta prioridad" de su gobierno.

La llamada telefónica se produce días antes de que Donald Trump llegue a Tokio, la capital de Japón, y marca la primera comunicación entre los dos líderes desde el nombramiento de Takaichi ocurrido recientemente.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: La conservadora Sanae Takaichi se convierte en la primera mujer en liderar Japón en medio de crisis económica

lr.pe

Trump felicitó a Takaichi por su nombramiento

"Tuve una conversación amena y sincera con Donald Trump y agradecí mucho su cálido mensaje de felicitación por mi nombramiento como Primer Ministro", escribió Sanae Takaichi en su cuenta oficial de X.

"Con él, estoy determinada a elevar la alianza entre Japón y Estados Unidos a niveles aún más altos", añadió la nueva primera ministra japonesa, de tendencia conservadora.

"Asistiré a las cumbres de la ASEAN (Asociación de Naciones de Asia Sudoriental). Espero con interés colaborar estrechamente con Estados Unidos y nuestros socios regionales para lograr un Indo pacífico libre y abierto", finalizó.

PUEDES VER: Japón: primera ministra anuncia mano dura con extranjeros, pero reconoce necesidad de inmigrantes

lr.pe

Donald Trump visitará Japón el lunes

Sanae Takaichi reveló a la prensa que, durante la llamada telefónica que mantuvo con Donald Trump, ambos acordaron que trabajaran para elevar la alianza Japón - Estados Unidos a nuevos niveles

"Le dije que estrechar la alianza es la más alta prioridad de mi administración en los frentes diplomático y de seguridad", sostuvo la primera ministra, quien también comentó que Donald Trump "es una encantadora y divertida persona".

Donald Trump visitará Japón a partir del 27 de octubre de 2025, de camino a las cruciales negociaciones comerciales con el presidente de China, Xi Jinping, en Corea del Sur.

El presidente de Estados Unidos quiere que Japón y otros aliados aumenten su gasto militar.

Takaichi anunció, en su primer discurso de política general, que Japón aumentará a 2% del PIB su presupuesto de defensa en el próximo año fiscal.

Notas relacionadas
Japón: primera ministra anuncia mano dura con extranjeros, pero reconoce necesidad de inmigrantes

Japón: primera ministra anuncia mano dura con extranjeros, pero reconoce necesidad de inmigrantes

LEER MÁS
La conservadora Sanae Takaichi se convierte en la primera mujer en liderar Japón en medio de crisis económica

La conservadora Sanae Takaichi se convierte en la primera mujer en liderar Japón en medio de crisis económica

LEER MÁS
La primera ministra de Japón no creó un ministerio de deportaciones masivas: Embajada del Japón en el Perú lo desmiente

La primera ministra de Japón no creó un ministerio de deportaciones masivas: Embajada del Japón en el Perú lo desmiente

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Mundo

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Papa León XIV reautoriza la misa tradicional en latín en San Pedro para apaciguar a conservadores

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025