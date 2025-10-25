Primera ministra de Japón habló con Donald Trump para estrechar relaciones: "Es una encantadora y divertida persona"

Sanae Takaichi es la primera mujer en liderar Japón. | Foto: AFP

Sanae Takaichi es la primera mujer en liderar Japón. | Foto: AFP

La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, reveló que tuvo una conversación telefónica con Donald Trump, y destacó que estrechar las relaciones con Estados Unidos es una "alta prioridad" de su gobierno.

La llamada telefónica se produce días antes de que Donald Trump llegue a Tokio, la capital de Japón, y marca la primera comunicación entre los dos líderes desde el nombramiento de Takaichi ocurrido recientemente.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: La conservadora Sanae Takaichi se convierte en la primera mujer en liderar Japón en medio de crisis económica

Trump felicitó a Takaichi por su nombramiento

"Tuve una conversación amena y sincera con Donald Trump y agradecí mucho su cálido mensaje de felicitación por mi nombramiento como Primer Ministro", escribió Sanae Takaichi en su cuenta oficial de X.

"Con él, estoy determinada a elevar la alianza entre Japón y Estados Unidos a niveles aún más altos", añadió la nueva primera ministra japonesa, de tendencia conservadora.

"Asistiré a las cumbres de la ASEAN (Asociación de Naciones de Asia Sudoriental). Espero con interés colaborar estrechamente con Estados Unidos y nuestros socios regionales para lograr un Indo pacífico libre y abierto", finalizó.

Donald Trump visitará Japón el lunes

Sanae Takaichi reveló a la prensa que, durante la llamada telefónica que mantuvo con Donald Trump, ambos acordaron que trabajaran para elevar la alianza Japón - Estados Unidos a nuevos niveles

"Le dije que estrechar la alianza es la más alta prioridad de mi administración en los frentes diplomático y de seguridad", sostuvo la primera ministra, quien también comentó que Donald Trump "es una encantadora y divertida persona".

Donald Trump visitará Japón a partir del 27 de octubre de 2025, de camino a las cruciales negociaciones comerciales con el presidente de China, Xi Jinping, en Corea del Sur.

El presidente de Estados Unidos quiere que Japón y otros aliados aumenten su gasto militar.

Takaichi anunció, en su primer discurso de política general, que Japón aumentará a 2% del PIB su presupuesto de defensa en el próximo año fiscal.