George W. Bush rinde homenaje a su padre con conmovedoras palabras en su funeral [VIDEO]

El pasado 30 de noviembre el presidente 41° de los Estados Unidos, George H. W. Bush a los 94 años edad.

En el segundo día del funeral de H. W. Bush en Estados Unidos, asistieron expresidentes como Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, así como Bill Clinton, y su esposa, la también excandidata presidencial a las elecciones del año 2016, Hillary Clinton. Así como el actual mandatario y la primera dama, Donald Trump y Melania.

Su hijo, George W. Bush, quien también fue presidente de los Estados Unidos entre el año 2001 y 2009, dedicó unas palabras para su padre.

“No enseño amar a la intemperie y al exterior. Él amaba ver a sus perros Y una vez que estuve en silla de rueda, se sentía muy feliz”, dijo su George Bush hijo.

Looking forward to being with the Bush family. This is not a funeral, this is a day of celebration for a great man who has led a long and distinguished life. He will be missed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de diciembre de 2018

“Tenía esperanza siempre, era un hombre muy optimista y con ese optimismo lo llevó a sus hijos a creer que todo era posible”, prosiguió.

“Papa nos enseñó que el servicio es algo noble y necesario. Servir con integridad y permanecer libre a los valores importante como la fe y la familia él creía que era importante darle a la comunidad donde se vivía. Para nosotros él era el más brillante de los millares”, añadió.

America has lost a patriot and humble servant in George Herbert Walker Bush. While our hearts are heavy today, they are also filled with gratitude. Our thoughts are with the entire Bush family tonight – and all who were inspired by George and Barbara’s example. pic.twitter.com/g9OUPu2pjY — Barack Obama (@BarackObama) 1 de diciembre de 2018

George Bush dijo que su padre aceptaba los fracasos como parte de la vida, pero que nunca fueran definidos por eso.

En el discurso contó que Bush padre perdió a una hija de tres años y que luego supieron que todas las noches rezaba por ella.

It’s important to me to join the Bush family in celebrating President George H.W. Bush’s exemplary life. This will unfortunately preclude my visits to Paris and Berlin. I’ve been deeply touched by the enthusiasm for my memoir, and I’m working to reschedule my trip for next year. — Michelle Obama (@MichelleObama) 2 de diciembre de 2018

Resaltó que su padre los enseño a todos a ser un gran esposo tras casarse con su novia de juventud, Bárbara Bush, con un matrimonio de 73 años.

George H.W. Bush sufría de un tipo de parkinson que le impidió caminar y tuvo que utilizar una silla de rueda los últimos días de vida.