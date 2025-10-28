HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Elon Musk lanza Grokipedia, su enciclopedia para competir con Wikipedia y 'eliminar la propaganda'

A diferencia de Wikipedia, el contenido que encontrarás en Grokipedia es generado por Grok, el asistente de inteligencia artificial de la empresa de Elon Musk.

Por el momento, los artículos de Grokipedia solo están disponibles en inglés.
Por el momento, los artículos de Grokipedia solo están disponibles en inglés. | Foto: captura de Grokipedia

La empresa xAI, propiedad de Elon Musk, lanzó Grokipedia, una nueva plataforma que buscará competir con Wikipedia, la enciclopedia digital colaborativa a la que el magnate acusa de tener un sesgo ideológico de izquierda.

La versión 0.1 de Grokipedia, lanzada la noche del 27 de octubre de 2025, contaba con más de 885.000 artículos, una cifra bastante reducida en comparación con los más de siete millones disponibles en inglés en Wikipedia.

Elon Musk afirma que es '10 veces mejor'

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Elon Musk prometió una nueva versión de Grokipedia “diez veces mejor” que el flamante sitio, que, según él, ya es “mejor que Wikipedia”.

"El objetivo de Grokipedia es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Nunca seremos perfectos, pero aun así lucharemos por ese objetivo", dijo Elon Musk, quien precisó que su enciclopedia es de acceso libre y sin costo, igual que Wikipedia.

El lanzamiento de Grokipedia estaba previsto para septiembre, pero el empresario lo retrasó hace una semana para "eliminar la propaganda".

Elon Musk ha sido un crítico habitual de Wikipedia. En 2024, acusó al sitio de estar controlado por activistas de extrema izquierda y pidió que cesaran las donaciones a la plataforma.

En agosto, afirmó que Wikipedia no puede utilizarse como fuente definitiva, ya que "su control editorial tiene un sesgo extremadamente izquierdista.

Contenido generado por chatbot

El contenido de Grokipedia es generado por Grok, el asistente de inteligencia artificial (IA) generativa de xAI, integrado con la red social X.

El artículo de Grokipedia sobre Elon Musk indica que ha "influido en el debate" público sobre varios temas, lo que le ha valido "críticas de los medios de comunicación tradicionales, que muestran una inclinación sistemática hacia la izquierda en su cobertura".

Wikipedia, creada en 2001, es una enciclopedia colaborativa gestionada por voluntarios, financiada en gran parte por donaciones, y cuyas páginas pueden ser escritas o editadas por los usuarios de internet.

Consultada por AFP, una portavoz de la Fundación Wikimedia, indicó que todavía está tratando de entender cómo funciona Grokipedia.

"A diferencia de proyectos más nuevos, las fortalezas de Wikipedia son claras: tiene políticas transparentes, una supervisión rigurosa de voluntarios y una sólida cultura de mejora continua", señaló Gwadamirai Majange.

Afirmó que el sitio busca informar a miles de millones de lectores sin promover un punto de vista particular.

Personalidades de derecha celebran creación de Grokipedia

El nacimiento de Grokipedia fue celebrado por varias personalidades de derecha, incluido el ultranacionalista ruso Alexander Dugin, que calificó el artículo sobre él como "neutral", "objetivo" y "justo", mientras que el de Wikipedia es, según él, "totalmente sesgado y difamatorio".

Pero para Majange, el "conocimiento creado por humanos" de Wikipedia "es en lo que se basan las empresas de IA para generar contenido.

"Incluso Grokipedia necesita de Wikipedia para existir", señaló la vocera de Wikipedia.

