Mundo

Los megabites más caros de América Latina están en este país, según datos de We Are Social: casi 1 dólar el segundo

México se posiciona entre los países más costosos de América Latina en precios de internet, con un promedio de $0.26 por megabit, a pesar de los avances en velocidad media de 83 Mbps.

La velocidad de internet fija en México ha mostrado avances significativos. Foto: Composición LR
La velocidad de internet fija en México ha mostrado avances significativos. Foto: Composición LR

México figura entre los países con los megabits por segundo (Mb/s) más costosos de América Latina. Aunque la brecha global es amplia —con naciones como Emiratos Árabes pagando más de US$ 4 por Mb/s y otras como Rumanía apenas unos centavos—, los datos de 2025 reflejan que México mantiene precios elevados en comparación con otros mercados regionales.

El estudio resalta que el precio de US$ 0.26 el (Mb/s) en México continúan siendo desproporcionados frente al ingreso promedio y al desempeño técnico del servicio. A diferencia de países latinoamericanos como Perú o Colombia, donde la expansión de la fibra óptica ha reducido el costo por Mb/s, en México la cobertura desigual y la concentración del mercado limitan esa mejora, según We Are Social.

PUEDES VER: Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Emiratos Árabes Unidos tienen los megabites más caros del mundo

Según el análisis publicado por Visual Capitalist (2025), Emiratos Árabes Unidos (EAU) ocupa el primer lugar mundial entre los países con el internet más caro del planeta, con un costo promedio de US$ 4,31 por megabit por segundo (Mb/s).

El estudio —basado en datos internacionales de precios de banda ancha— muestra una brecha abismal entre los países con los costos más altos y los más bajos: mientras EAU lidera el ranking con el internet más caro, naciones como Rumanía, Francia y Polonia pagan apenas US$ 0,01 a US$ 0,03 por Mb/s.

Según el informe de Xataka, esta diferencia se explica por factores estructurales como la falta de competencia en el mercado, los altos costos de infraestructura y la regulación estatal restrictiva en Emiratos Árabes Unidos, donde la conectividad se considera un servicio premium.

¿Cuál es la velocidad del internet en México?

La velocidad de internet fija en México ha mostrado avances significativos: según el informe DataReportal para 2025, la velocidad mediana de descarga para conexiones residenciales en el país alcanzó los 83,0 Mbps. En paralelo, la velocidad mediana de internet móvil en redes celulares se situó en 33,10 Mbps, lo cual representa una mejora anual de 31,7 %.

Aunque el despliegue de redes de fibra óptica (FTTH) y la expansión de 5G están impulsando nuevas velocidades, aún persisten brechas por regiones y tipos de tecnología. Por ejemplo, para el segundo trimestre de 2025 se reportaron aumentos en la velocidad de banda ancha fija gracias al auge de la fibra, aunque el país todavía “queda detrás de sus pares regionales en velocidad”.

