Mundo

Una de las 10 mejores cafeterías del mundo está en América Latina superando a más de 1.800 establecimientos latinos postulados

Colombia brilla en el mundo del café al ser Tropicalia Coffee nombrada la mejor cafetería de América Latina en el ranking Top 100 Coffee Shops 2025, durante Cafés de Colombia Expo.

El anuncio se realizó durante la feria Cafés de Colombia Expo. Foto: Composición LR
El anuncio se realizó durante la feria Cafés de Colombia Expo. Foto: Composición LR

Colombia volvió a destacar en el mapa mundial del café con un logro que celebra su arraigada tradición cafetera. Tropicalia Coffee, ubicada en el corazón de Bogotá, fue elegida como la mejor cafetería de América Latina en el ranking Top 100 Coffee Shops 2025. El anuncio se realizó durante la feria Cafés de Colombia Expo, en Corferias, donde se reconoció a la tienda capitalina por su excelencia entre más de 1.800 establecimientos de toda la región, según reveló El Tiempo.

El ranking, que por primera vez evaluó cafeterías de todo el continente bajo criterios unificados, destacó a Tropicalia Coffee por su calidad en el café, innovación en métodos de preparación, sostenibilidad y experiencia del consumidor. La selección fue realizada por un comité de 140 expertos del sector, quienes resaltaron el equilibrio entre tradición e innovación que distingue a la marca bogotana.

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Primera vez que reúne a cafeterías de los países sudamericanos

El país logró una destacada presencia en el ranking 100 Best Coffee Shops 2025, que evaluó por primera vez a cafeterías de Sudamérica. Este resultado confirma el dinamismo del ecosistema cafetero colombiano, que trasciende la producción del grano y se fortalece en la innovación y el valor agregado de las experiencias urbanas de café

Colombia consolidó su posición como potencia cafetera regional, al ubicar 15 establecimientos entre los más destacados del continente. Según los organizadores, el país solo fue superado por Perú, que contó con 22 locales en el listado.

Entre las cafeterías colombianas que brillaron figuran Pergamino Café Laureles, en Medellín, en el puesto 12; Caferatto Café Especial, de Manizales, en el 13; Insignia Coffee, de Ibagué, en el 29; y Libertario Coffee Roasters, de Bogotá, en el 46. Cada una representa un estilo distinto, pero todas comparten la búsqueda de la excelencia y el compromiso con el café de origen colombiano.

Las 10 mejores cafeterías del mundo

  1. Toby’s Estate Coffee Roasters - Australia.
  2. Onyx Coffee LAB - Estados Unidos.
  3. Gota Coffee Experts - Austria.
  4. Proud Mary Coffee - Australia.
  5. Tim Wendelboe – Noruega.
  6. Apartment Coffee – Singapur.
  7. Kawa Coffee – Francia.
  8. Coffee Anthology – Australia.
  9. Story of Ono – Malasia.
  10. Tropicalia Coffee - Colombia.
