Un buque mercante fue alcanzado por un proyectil mientras navegaba en aguas del mar Rojo, al oeste de Yemen, lo que provocó un incendio a bordo.

La información fue confirmada este sábado 18 de octubre por el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), que hasta el momento no ha reportado víctimas ni se ha atribuido la autoría del ataque.

Proyectil impacta buque mercante cerca de Yemen y provoca incendio

El UKMT, organismo vinculado a la Marina británica, informó a través de su cuenta oficial en la red social X que un buque “ha recibido un impacto de un proyectil no identificado que ha provocado un incendio”.

El incidente ocurrió este sábado, mientras la embarcación se desplazaba a unas 116 millas náuticas, equivalentes a aproximadamente 214 kilómetros, al este de la ciudad yemení de Adén. La información fue proporcionada por un encargado de seguridad de la empresa operadora del buque, según detalló el UKMTO.

Hasta el momento, no se ha precisado bajo qué bandera navega el barco ni a qué compañía pertenece. Tampoco se ha dado a conocer la nacionalidad o el número de personas que conforman la tripulación. "Las autoridades continúan con las investigaciones", añadió el organismo británico.

La muerte del jefe militar de los rebeldes hutíes en Yemen

El ataque contra el buque mercante se produjo poco después de que se confirmara la muerte de Muhamad Abdelkarim al Gamari, jefe militar de los rebeldes hutíes en Yemen, tras un bombardeo por parte de Israel.

De acuerdo con el Ejército israelí, la operación que acabó con la vida de al Gamari ocurrió el 28 de agosto. Las autoridades militares señalaron que el líder hutí fue una figura clave en el desarrollo de las capacidades armamentísticas del grupo, "sobre todo en el establecimiento de sus sistemas de misiles y su infraestructura de producción de armas”.

Por su parte, la agencia estatal de noticias de Yemen, SABA, informó que al Gamari “abrazó el martirio” junto a otros combatientes, durante lo que calificó como ataques perpetrados por “la agresión sionista-estadounidense”. Según el medio, los hechos se enmarcan en el contexto de la denominada “Inundación de Al Aqsa”, nombre con el que identifican la ofensiva lanzada el 7 de octubre por Hamás y otras facciones palestinas.

Rebeldes hutíes critican ataques israelíes

Los rebeldes hutíes señalaron que los bombardeos realizados por Israel en Yemen han dejado numerosas víctimas, tanto civiles como militares. Entre los fallecidos, aseguraron, se encuentra el primer ministro Ahmed Ghaleb al Rahwi, así como varios ministros de su administración en Saná, capital bajo control del grupo, tras un ataque aéreo ocurrido en agosto.

Asimismo, el movimiento hutí declaró haber ejecutado cerca de 760 ataques contra territorio israelí y alrededor de 230 operaciones contra embarcaciones en el mar Rojo y el golfo de Adén. Estas acciones, señalaron, buscan mostrar apoyo a la población de Gaza y a las milicias palestinas que operan en ese enclave.

Cabe señalar que el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, no se ha pronunciado hasta el momento sobre el reciente ataque contra un buque mercante. Tampoco ha emitido ningún comunicado en su canal de Telegram, medio habitual que utiliza para confirmar este tipo de acciones.