Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Mundo

Turista de 60 años muere tras finalizar recorrido en la Casa Embrujada de Disneyland: habría sufrido un ataque cardiaco

Las autoridades informaron que la turista fue trasladada a un hospital de la ciudad Anaheim, estado de California, donde posteriormente se certificó su fallecimiento.

Una turista murió luego de recorrer la Casa Embrujada de Disneyland.
Una turista murió luego de recorrer la Casa Embrujada de Disneyland.

Una mujer de 60 años falleció luego de abordar la popular atracción "Casa Embrujada" (Haunted Mansion) en Disneyland el lunes 6 de octubre. Las autoridades del parque confirmaron que la visitante requirió atención médica de urgencia antes de ser trasladada a un centro hospitalario. 

Aunque no se han proporcionado detalles sobre las causas exactas del deceso, el incidente ha generado preocupación y ha reavivado los debates sobre la seguridad en las atracciones de los parques temáticos.



Turista muere tras recorrer la Casa Embrujada de Disneyland

Matt Sutter, portavoz del Departamento de Policía de la ciudad de Anaheim, confirmó que el servicio de emergencias de la ciudad "acudió a Disneyland Resort por una mujer inconsciente de 60 años que acababa de terminar de subirse a la atracción Haunted Mansion".

Asimismo, explicó que el personal de seguridad del parque intentó estabilizar a la víctima, aplicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que los paramédicos llegaron al lugar para continuar con la atención.

El influencer de Disneyland, Matt Desmond, fue el primero en compartir la noticia de la turista, mencionando que la mujer sufrió un ataque cardiaco mientras se encontraba en la atracción de la Casa Embrujada. Además, al momento de terminar el recorrido, no respondió cuando se le pidió que abandonara el lugar.



Se espera un comunicado oficial para determinar las causas de la muerte de la turista

Matt Sutter informó que la mujer fue "trasladada a un hospital local, donde posteriormente se certificó su fallecimiento". Describió el suceso como un "desafortunado episodio médico" y aseguró que no hubo señales de fallas en el funcionamiento de la atracción, la cual reabrió poco después del hecho.

Hasta el momento, no se ha hecho un comunicado oficial sobre el fallecimiento. Según los informes del Departamento de Policía de Anaheim y de los bomberos, la turista fue encontrada inconsciente dentro de uno de los vagones.

Cabe señalar que el incidente ocurrió durante la versión especial de Halloween de la atracción, que incluye personajes de la película "El extraño mundo de Jack" de Tim Burton, fusionados con las características clásicas del recorrido.



Una de las principales atracciones de Disneyland

La Haunted Mansion abrió sus puertas en 1969, ubicada en el área de New Orleans Square. Los visitantes viajan en vagones llamados 'doom buggies', que se mueven lentamente a través de diferentes escenas llenas de efectos especiales, música festiva y figuras mecánicas, todo diseñado para ofrecer una atmósfera visualmente impactante y con un toque gótico.

En la época de Halloween, la atracción se convierte en una versión especial llamada Haunted Mansion Holiday, inspirada en la película 'The Nightmare Before Christmas'. Aunque los mecanismos siguen funcionando igual, la decoración y la atmósfera se transforman por completo para reflejar el espíritu de la película.

