El revolucionario tractor autónomo que combatirá la escasez de mano de obra agrícola en Japón y el mundo

El tractor autónomo de Kubota funciona con celdas de hidrógeno, lo que le permite operar sin emisiones contaminantes. Foto: Kubota

En la Expo 2025 de Osaka, la compañía japonesa Kubota presentó un tractor autónomo impulsado por hidrógeno que promete transformar la agricultura mundial. Este innovador vehículo busca dar respuesta a la creciente escasez de mano de obra agrícola en Japón, un país con población rural envejecida y cada vez menos jóvenes interesados en trabajar el campo.

El tractor no cuenta con cabina tradicional y opera de manera remota gracias a un sistema de inteligencia artificial, sensores, GPS y reconocimiento de obstáculos, lo que le permite realizar labores como la siembra, la labranza y el monitoreo de cultivos sin necesidad de un conductor. Además, ofrece una potencia cercana a los 100 caballos y puede funcionar durante varias horas con una sola carga de hidrógeno.

¿Cuáles son las características del tractor autónomo?

El tractor autónomo de Kubota funciona con celdas de hidrógeno, lo que le permite operar sin emisiones contaminantes y posicionarse como una alternativa sostenible frente a los modelos tradicionales a diésel. Su potencia estimada alcanza los 100 caballos, con una autonomía de varias horas de trabajo continuo con una sola carga, suficiente para labores agrícolas extensas.

Está diseñado para una operación completamente autónoma, gracias a la integración de inteligencia artificial, sistemas de geolocalización GPS y múltiples sensores de seguridad que detectan personas y obstáculos alrededor. Además, puede ser controlado de manera remota cuando sea necesario, ofreciendo flexibilidad en su uso.

En cuanto a su diseño, cuenta con ruedas tipo “crawler” que permiten adaptarse a distintos terrenos, variando la altura de operación según la tarea y las condiciones del suelo. También incorpora conectividad con otras máquinas agrícolas, lo que facilita una gestión centralizada y eficiente de las operaciones, apoyándose en análisis de datos climáticos y del crecimiento de los cultivos.

La importancia del hidrógeno como combustible

El hidrógeno se ha consolidado como una de las principales alternativas energéticas para la transición hacia un modelo más limpio y sostenible. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE), su uso como combustible permite reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que al emplearse en celdas de combustible solo libera vapor de agua.

Además, el hidrógeno puede producirse a partir de diversas fuentes, incluidas las energías renovables, lo que lo convierte en un recurso estratégico para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y garantizar la seguridad energética.

A nivel global, organismos como la Unión Europea y países como Japón y China han desarrollado estrategias nacionales para impulsar el hidrógeno verde, obtenido mediante electrólisis del agua con energías renovables. Esta apuesta no solo busca descarbonizar sectores como el transporte y la industria pesada, difíciles de electrificar, sino también fomentar la innovación tecnológica.