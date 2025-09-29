HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

El revolucionario tractor autónomo que combatirá la escasez de mano de obra agrícola en Japón y el mundo

Equipado con inteligencia artificial y sensores de seguridad, el tractor se adapta a diferentes terrenos y se conecta con otras máquinas agrícolas. El hidrógeno se posiciona como combustible estratégico para una transición energética sostenible.

El tractor autónomo de Kubota funciona con celdas de hidrógeno, lo que le permite operar sin emisiones contaminantes. Foto: Kubota
El tractor autónomo de Kubota funciona con celdas de hidrógeno, lo que le permite operar sin emisiones contaminantes. Foto: Kubota

En la Expo 2025 de Osaka, la compañía japonesa Kubota presentó un tractor autónomo impulsado por hidrógeno que promete transformar la agricultura mundial. Este innovador vehículo busca dar respuesta a la creciente escasez de mano de obra agrícola en Japón, un país con población rural envejecida y cada vez menos jóvenes interesados en trabajar el campo.

El tractor no cuenta con cabina tradicional y opera de manera remota gracias a un sistema de inteligencia artificial, sensores, GPS y reconocimiento de obstáculos, lo que le permite realizar labores como la siembra, la labranza y el monitoreo de cultivos sin necesidad de un conductor. Además, ofrece una potencia cercana a los 100 caballos y puede funcionar durante varias horas con una sola carga de hidrógeno.

PUEDES VER: Esta es la mejor universidad de América Latina, según QS World University Rankings 2026: no está en Brasil ni en Chile

lr.pe

¿Cuáles son las características del tractor autónomo?

El tractor autónomo de Kubota funciona con celdas de hidrógeno, lo que le permite operar sin emisiones contaminantes y posicionarse como una alternativa sostenible frente a los modelos tradicionales a diésel. Su potencia estimada alcanza los 100 caballos, con una autonomía de varias horas de trabajo continuo con una sola carga, suficiente para labores agrícolas extensas.

Está diseñado para una operación completamente autónoma, gracias a la integración de inteligencia artificial, sistemas de geolocalización GPS y múltiples sensores de seguridad que detectan personas y obstáculos alrededor. Además, puede ser controlado de manera remota cuando sea necesario, ofreciendo flexibilidad en su uso.

En cuanto a su diseño, cuenta con ruedas tipo “crawler” que permiten adaptarse a distintos terrenos, variando la altura de operación según la tarea y las condiciones del suelo. También incorpora conectividad con otras máquinas agrícolas, lo que facilita una gestión centralizada y eficiente de las operaciones, apoyándose en análisis de datos climáticos y del crecimiento de los cultivos.

La importancia del hidrógeno como combustible

El hidrógeno se ha consolidado como una de las principales alternativas energéticas para la transición hacia un modelo más limpio y sostenible. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE), su uso como combustible permite reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que al emplearse en celdas de combustible solo libera vapor de agua.

Además, el hidrógeno puede producirse a partir de diversas fuentes, incluidas las energías renovables, lo que lo convierte en un recurso estratégico para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y garantizar la seguridad energética.

A nivel global, organismos como la Unión Europea y países como Japón y China han desarrollado estrategias nacionales para impulsar el hidrógeno verde, obtenido mediante electrólisis del agua con energías renovables. Esta apuesta no solo busca descarbonizar sectores como el transporte y la industria pesada, difíciles de electrificar, sino también fomentar la innovación tecnológica.

Notas relacionadas
Streamer español agrede a un adulto mayor japonés en tren durante transmisión en vivo y genera indignación

Streamer español agrede a un adulto mayor japonés en tren durante transmisión en vivo y genera indignación

LEER MÁS
Escapó del Perú para no estudiar ingeniería y hoy es chef en EE. UU.: combina su herencia japonesa con la gastronomía peruana

Escapó del Perú para no estudiar ingeniería y hoy es chef en EE. UU.: combina su herencia japonesa con la gastronomía peruana

LEER MÁS
Emergencia en vuelo de Japón a Filipinas: 135 pasajeros evacuados tras riesgo de incendio en cabina de United Airlines

Emergencia en vuelo de Japón a Filipinas: 135 pasajeros evacuados tras riesgo de incendio en cabina de United Airlines

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué pasaría en Cuba si muere Raúl Castro, el expresidente de 94 años y hermano de Fidel Castro?

¿Qué pasaría en Cuba si muere Raúl Castro, el expresidente de 94 años y hermano de Fidel Castro?

LEER MÁS
Radiografía de la primera vuelta de las elecciones en Chile 2025: candidatos clave, encuestas y panorama

Radiografía de la primera vuelta de las elecciones en Chile 2025: candidatos clave, encuestas y panorama

LEER MÁS
La isla de África que tiene vínculo con un país de Sudamérica y busca su ayuda para independizarse, según informe

La isla de África que tiene vínculo con un país de Sudamérica y busca su ayuda para independizarse, según informe

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS
Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

Cierran más de 60 puertos en litoral peruano por oleaje anómalo: emiten alerta roja en Lima, La Libertad, Arequipa y Moquegua

Sporting Cristal vs Ayacucho FC HOY EN VIVO por el Torneo Clausura 2025: rimenses golean en la Liga 1

Mundo

Los alcaldes de Sudamérica con más del 55% de imagen negativa, según CB Consultora Opinión Pública: Lima en la lista

Corea del Norte dice en la ONU que nunca renunciará al programa nuclear

China condena a muerte a 11 miembros de una familia por liderar red de estafas por internet y tráfico de drogas en Myanmar

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota