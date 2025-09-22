HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Cruz Roja convoca reunión mundial sobre abusos del derecho internacional

Mediante un comunicado, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que convocará una reunión en 2026 para asegurar el respeto del derecho humanitario internacional ante el incremento de abusos en los conflictos.

Cruz Roja revisando los escombros de un edificio al norte de Yemen.
Cruz Roja revisando los escombros de un edificio al norte de Yemen. | Foto: AFP/Referencial

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció una reunión de alto nivel el próximo año para hacer respetar la humanidad en tiempos de guerra, en momentos que proliferan los abusos del derecho internacional en los conflictos.

A través de un comunicado conjunto con Brasil, China, Francia, Jordania, Kazajistán y Sudáfrica, el CICR urgió a la comunidad internacional tomar acciones para contener las violaciones del derecho humanitario internacional.

PUEDES VER: Netanyahu exige a la Cruz Roja ayudar a rehenes en Gaza tras videos crueles: "El mundo no puede permanecer impasible"

lr.pe

"El mundo no puede permanecer inerte mientras los principios fundamentales del derecho humanitario internacional son violados de manera rutinaria y deliberada", puede leerse en el comunicado.

Pocos lo saben, pero el Comité Internacional de la Cruz Roja lanzó en 2024 una iniciativa con seis países dirigido a afianzar el apoyo político para el derecho humanitario internacional.

Los miembros de la iniciativa anunciaron que esperan celebrar en 2026 una reunión mundial de alto nivel para hacer respetar la humanidad en tiempos de guerra.

PUEDES VER: Cruz Roja advierte falta de acuerdo sobre rutas de evacuación en Ucrania

lr.pe

El comunicado de la CICR no cita ningún conflicto específico, y más bien se refiere a todos los conflictos en el mundo, se dirige a todas las partes interesadas y busca asegurar una aplicación universal del derecho humanitario internacional.

Desde el lanzamiento de la iniciativa, 89 países de todas las regiones se han adherido, según el comunicado.

Los firmantes urgieron a todos los líderes mundiales a unirse en torno a una responsabilidad compartida, prevenir atrocidades y proteger a la humanidad en tiempos de guerra.

