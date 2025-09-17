HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Descubren en Estados Unidos uno de los mayores depósitos de oro en el mundo, según Barrick Gold Corporation

Durante el Foro Minero de las Américas, la minera canadiense destacó que Fourmile podría duplicar sus recursos hacia finales de 2025, consolidándose en la producción mundial de oro.

El descubrimiento de Fourmile genera grandes expectativas no solo para Barrick Gold. Foto:Financial Post.
Se confirmó el yacimiento Fourmile, ubicado en Nevada, Estados Unidos, es uno de los depósitos de oro más prometedores del siglo. Barrick Gold Corporation, la minera canadiense responsable del proyecto, presentó una evaluación preliminar para 2025 que destaca la alta calidad y concentración del mineral en el área. Se estima que Fourmile podría estar entre los principales productores de oro del mundo.

Durante el Foro Minero de las Américas, celebrado en Colorado Springs, los directivos de Barrick Gold ofrecieron detalles sobre el futuro del proyecto, destacando su potencial a largo plazo. La compañía indicó que, con una vida útil proyectada de más de 25 años, Fourmile tiene la capacidad de convertirse en una de las operaciones mineras más rentables de la industria.

PUEDES VER: La mejor universidad de América del Sur es la única de la región en el top 100 mundial del ranking QS 2026

lr.pe

"El descubrimiento de oro más grande de este siglo"

El descubrimiento de Fourmile genera grandes expectativas no solo para Barrick Gold, sino para la minería global en general. Con reservas de hasta 34 millones de toneladas, el proyecto podría duplicar sus recursos hacia finales de 2025, según indicaron directivos de la empresa.

Este yacimiento posiciona a Barrick Gold como un actor clave en la minería mundial y pone a Nevada en el centro del mapa como un epicentro de producción de oro, consolidándose como una fuente de recursos que podría marcar el futuro del sector aurífero. Solo en 2024, las evaluaciones revelaron una concentración mineral elevada, con leyes estimadas entre 15 y 16 gramos por tonelada.

"Seguimos definiendo importantes extensiones de yacimientos de alta ley que respaldan la estimación actual de potencial de exploración de 32-34 Mt a 15-16 g/t, además de nuestro recurso mineral actual para 2024. Fourmile compite rápidamente por ser el descubrimiento de oro más grande y de mayor ley de este siglo", indica Mark Bristow, presidente y director ejecutivo de Barrick Gold Corporation.

Detalles tras el descubrimiento en Estados Unidos

Barrick Gold publicó un informe económico preliminar (PEA) actualizado sobre el proyecto Fourmile, revelando detalles clave que posicionan al yacimiento como uno de los más prometedores a nivel mundial. Según los datos, Fourmile se encuentra entre los diez proyectos de mayor potencial de producción aurífera, con una evaluación positiva que destaca su viabilidad, escala y un flujo de caja robusto.

El informe subraya que "muy pocos proyectos en el mundo hoy en día pueden ofrecer esta combinación de ley, escala y flujo de caja", lo que coloca a Fourmile en una posición única para transformar la industria minera. Su capacidad para redefinir la curva de costos es un factor que distingue al proyecto, según las autoridades de Barrick.

El informe también presenta un análisis detallado de los recursos minerales del yacimiento, con una estimación de 3,6 millones de toneladas de recursos medidos e indicados, con una ley de oro de 11,8 gramos por tonelada. Esto representa un total de 1,4 millones de onzas de oro.

¿Cuáles son los cálculos aproximados en torno al yacimiento?

La evaluación calcula 14 millones de toneladas de recursos inferidos, con una ley de 14,1 gramos por tonelada, lo que se traduce en 6,4 millones de onzas adicionales. Estos números muestran el enorme potencial de Fourmile, que podría alcanzar un total de 32 a 34 millones de toneladas, con leyes de oro estimadas entre 15 y 16 gramos por tonelada.

Con una vida útil proyectada de más de 25 años, Fourmile tiene una capacidad de producción anual de entre 600.000 y 750.000 onzas de oro, lo que lo convierte en una de las operaciones más sostenibles y rentables del sector.

Barrick Gold estima que la inversión inicial en el proyecto será de entre 1.500 y 1.700 millones de dólares, con costos de producción estimados entre 850 y 900 dólares por onza y un costo total sostenido de entre 650 y 750 dólares por onza.

