ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
Mundo

Reino Unido: miles de personas protestaron en las calles de Londres por visita de Donald Trump

Los manifestantes llevaron pancartas con mensajes en contra de Donald Trump, expresando su rechazo a sus políticas. Mientras esto ocurría, el mandatario era recibido por la familia real británica.

Protesta buscó mostrar el enojo de los ciudadanos por la visita de Donald Trump.
Protesta buscó mostrar el enojo de los ciudadanos por la visita de Donald Trump. | Foto: AFP

Miles de personas salieron a protestar en las calles de Londres contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llegó al Reino Unido para una visita oficial que tendrá una duración de tres días.

La concentración, que fue organizada por la coalición "Stop Trump", estuvo vigilada por más de 1600 miembros de las fuerzas de seguridad, indicó la policía de Londres.

PUEDES VER: Escándalo en la visita de Trump al Reino Unido: proyectan imágenes con Epstein y detienen a cuatro activistas

lr.pe

Muchos manifestantes llevaban pancartas con mensajes como: ‘Los migrantes son bienvenidos, Trump no lo es’, ‘No al racismo, no a Trump’ o ‘Bombardear niños en Gaza y festejar en Reino Unido’.

"Queremos dar a los británicos la oportunidad de expresar su odio hacia Donald Trump, su política y su racismo", indicó Zoe Gardner, miembro de la coalición "Stop Trump".

Por su parte, Jo Williamson, una manifestante de 58 años, manifestó que siente "miedo de la forma en que el mundo está siendo invadido por hombres realmente malvados"-.

"Tuvimos una gran manifestación esta semana, muy racista, y queríamos expresarnos", añadió. Como se sabe, el pasado 13 de septiembre se realizó una marcha antimigrante convocada por el activista de ultraderecha Tommy Robinson.

Según medios locales, alrededor de 110.000 personas salieron a recorrer las calles de Londres arengando lemas antimigrantes y pidiendo la renuncia del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

PUEDES VER: Donald Trump aprueba enviar a la Guardia Nacional a Memphis y otras ciudades gobernadas por demócratas

lr.pe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó la noche del 16 de septiembre de 2025 en el aeropuerto de Stansted (Londres). Un día después, fue recibido por la familia real británica en el castillo de Windsor.

El mandatario estadounidense y su esposa, Melania, fueron recibidos por los reyes Carlos III y Camila en la residencia oficial de la monarquía británica, ubicada a unos cuarenta kilómetros de Londres.

