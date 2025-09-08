El venezolano, Leopoldo Maduro, contrajo nupcias en Europa y se ha convertido en parte de la realeza. | Foto: composición LR/ Instagram/ X

Leopoldo Maduro, un importante empresario nacido en Caracas, Venezuela, encontró el amor al salir del país a otro continente. Su ahora esposa es la princesa conocida como la 'más rica' de Europa, María Carolina de Liechtenstein, nieta del soberano Hans-Adam II. Ambos contrajeron matrimonio en una boda real religiosa en la Catedral de San Florín de Vaduz, capital del Principado.

La ceremonia se realizó el 30 de agosto de 2025 y generó gran impacto mediático por la unión entre una princesa y un gestor de inversiones latinoamericano. Pero, ¿quién es Leopolo Maduro Vollmer y cómo se convirtió en parte de la realeza europea? El latinoamericano de 34 años estudió en una escuela muy tradicional de la capital de Venezuela, el colegio San Ignacio de Loyola.

En la boda, la princesa lució un deslumbrante vestido blanco de encaje, velo extendido y joyas de gran valor histórico. El momento más emblemático fue su aparición con la histórica tiara Habsburg Fringe, usada también por su abuela en 1967, y que ha pasado de generación en generación.

Leopoldo Maduro, el venezolano que se casó con la princesa 'más rica' de Europa

Maduro Vollmer, nacido en Caracas el 28 de octubre de 1990, proviene de una familia de raíces aristocráticas y empresariales prominentes en Venezuela: los Vollmer, implicados en el sector financiero y dueños del famoso ron Santa Teresa y a la Fundación Alcatraz, reconocida por sus proyectos de reinserción social en el país. Es el hijo mayor de Francisco Maduro y Sofía Vollmer, de linaje aristocrático, y estudió en instituciones exigentes como Harrow (Reino Unido), St Andrews (Escocia) y Cambridge, y actualmente trabaja en Londres en gestión de inversiones.

¿Quién es María Carolina de Liechtenstein?

María Carolina es la princesa de Liechtenstein, nacida en 1996, estudió moda en Parsons (París y Nueva York). Aunque no está en la línea de sucesión al trono (pues la ley liechtensteiniana excluye a las mujeres), posee los títulos de Princesa de Liechtenstein y Condesa de Rietberg. De acuerdo a informes, tiene una fortuna estimada en US$ 7,2 mil millones.