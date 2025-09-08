HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Ingenieros chinos presentan un superdeportivo eléctrico que rompe el récord de velocidad a 472,41 km/h y compite con los mejores de gasolina

El fabricante chino de vehículos eléctricos BYD ha diseñado y probado un superdeportivo que llega a altas velocidades y con una carga rápida de 30 minutos.

El U9 Track Edition es un superdeportivo totalmente eléctrico. Foto: BYD
El U9 Track Edition es un superdeportivo totalmente eléctrico. Foto: BYD

El fabricante chino BYD ha construido el YANGWANG U9 Track Edition, un superdeportivo eléctrico que alcanzó una velocidad máxima de 472,41 km/h en la pista de pruebas ATP Automotive Testing en Alemania. El vehículo se acercó a los registros de los autos de gasolina más rápidos del planeta, tras establecer su nuevo récord de velocidad.

El logro fue obtenido en agosto de este año, con el piloto alemán Marc Basseng al volante. Con esta hazaña, el U9 Track Edition superó al Rimac Nevera, que había alcanzado 431,62 km/h en 2023, y dejó atrás su propio récord anterior de 275 km/h registrado en 2024. Este resultado coloca a los superdeportivos eléctricos en una liga en la que ya pueden competir directamente con íconos como el SSC Tuatara y el Koenigsegg Jesko Absolut.

Un auto de cuatro motores y 3.000 CV marca un nuevo récord en vehículos eléctricos. Foto: BYD

Un auto de cuatro motores y 3.000 CV marca un nuevo récord en vehículos eléctricos. Foto: BYD

El sistema de potencia del nuevo U9

El U9 TrackEdition, totalmente eléctrico, cuenta con una potencia de 2.960 caballos de fuerza, una cifra que lo ubica en la cima de los vehículos eléctricos de alto rendimiento. Su relación peso-potencia de 1.341,5 hp por tonelada lo convierte en un bólido capaz de alcanzar velocidades extremas sin perder estabilidad.

El U9 de BYD llegó a los 472.41 km/h y estableció un nuevo récord de velocidad. Foto: BYD

El U9 de BYD llegó a los 472.41 km/h y estableció un nuevo récord de velocidad. Foto: BYD

El diseño aerodinámico mantiene la identidad de la versión estándar del U9, aunque con modificaciones adaptadas a un uso en pista. El sistema incluye cuatro motores eléctricos independientes, cada uno con control de torque en sus ruedas, lo que otorga un manejo preciso incluso a altas velocidades. Además, incorpora un avanzado sistema de control de carrocería que mantiene el vehículo nivelado en aceleraciones, frenadas y curvas.

La energía proviene de la conocida Blade Battery de litio-ferrofosfato de BYD, reconocida por su seguridad y eficiencia. Esta batería, de formato rectangular y plano, permite una carga rápida del 30% al 80% en solo 30 minutos y ofrece un enfriamiento más eficaz gracias a su estructura compacta.

Las mejoras para el récord de velocidad

Para alcanzar este nuevo registro, los ingenieros de BYD realizaron mejoras en los sistemas de refrigeración del motor y la batería, adaptándolos a condiciones extremas de pista. Una de las innovaciones más destacadas fue "la primera plataforma vehicular de ultra alto voltaje de 1200 V producida en serie del mundo", según un comunicado del fabricante. Esto aumenta la eficiencia de todos los componentes eléctricos, desde el suministro de energía hasta el aire acondicionado.

Con esta actualización, el U9 Track Edition logró superar ampliamente la barrera de los 431 km/h que ostentaba el Rimac Nevera y se acercó al SSC Tuatara, que alcanzó los 475 km/h. Según Marc Basseng, piloto de pruebas y responsable de establecer el récord, el avance de la tecnología aplicada por BYD hizo posible lograr lo impensado: “El año pasado creí que ya había llegado a mi límite, pero hoy demostramos que la innovación puede llevarnos aún más lejos”.

