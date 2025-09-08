HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Argentina: Rosa Tarlovsky de Roisinblit, histórica vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, falleció a los 106 años

Nacida en 1919, Rosa Tarlovsky de Roisinblit dedicó gran parte de su vida a las 'Abuelas de Plaza de Mayo', la organización que busca localizar a los niños apropiados ilegalmente durante la última dictadura militar en Argentina.

Rosa Tarlovsky de Roisinblit pudo reencontrarse con su nieto Guillermo en el año 2000.
Rosa Tarlovsky de Roisinblit pudo reencontrarse con su nieto Guillermo en el año 2000. | Foto: AFP

Rosa Tarlovsky de Roisinblit, la histórica vicepresidenta de Abuelas de plaza de Mayo en Argentina e incansable luchadora por los derechos humanos, falleció el último 06 de setiembre a los 106 años, informó el organismo en un comunicado.

"Abuelas de Plaza de Mayo despide con tristeza a la queridísima compañera Rosa Tarlovsky de Roinsinblit, vicepresidenta hasta 2021, cuando por su avanzada edad pasó a ser Presidenta honoraria", detalló la organización..

PUEDES VER: Cristina Kirchner desafía a Milei tras victoria del peronismo en las elecciones argentinas: "Salí de tu burbuja, hermano"

lr.pe

¿Quién fue Rosa Tarlovsky de Roisinblit?

La mujer nació en 1919 en Moises Ville, un pueblo de inmigrantes judíos ubicado en campo de Santa Fe (centro-este). En su juventud, se dedicó a la obstetricia como profesión.

La vida de Rosa Tarlovsky cambió durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), cuando secuestraron a su hija Patricia Roisinblit y a su yerno José Pérez Rojo, ambos militantes de la organización armada peronista Montoneros.

Ellos fueron secuestrados el 6 de octubre de 1978, junto a su hija Mariana de tan solo 15 meses. La pequeña fue devuelta a la familia y se crió por su abuela Rosa.

Al momento de su detención, la hija de Rosa Tarlovsky estaba embarazada de 8 meses. Tras dar a luz en el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), su bebé le fue arrebatado.

PUEDES VER: Javier Milei afronta las elecciones de Buenos Aires bajo la sombra del escándalo de corrupción en su gobierno

lr.pe

¿Qué son las Abuelas de Plaza de Mayo?

Las Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no gubernamental fundada en 1977 cuyo objetivo principal es localizar y restituir a sus familias biológicas a los niños y bebés que fueron apropiados ilegalmente durante la última dictadura militar argentina.

Según la organización, han logrado recuperar 140 nietos hasta julio de 2025; sin embargo, precisaron que todavía faltan encontrar unos 300 nietos nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres.

Precisamente, 20 años después, en el 2000, gracias al trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo que ella misma impulsó, Rosa Tarlovsky de Roisinblit pudo reencontrarse con su nieto, Guillermo Roisinblit.

"Sólo nos quedan palabras de agradecimiento por su entrega, su solidaridad y el amor con el que buscó a los nietos y nietas hasta el final", añadió la institución Abuelas de Plaza de Mayo en su comunicado. .

"Para mi sos eterna", escribió su nieta Mariana en sus redes sociales a modo de despedida, junto a una foto que las muestra mirándose a los ojos y riendo.

